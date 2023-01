Slavia? Vypadá to, že zůstanu v Sigmě, říká útočník Chytil

I tak je to ovšem od Hanáků do značné míry velký risk, neboť třiadvacetiletému odchovanci končí smlouva za rok a už po sezoně může podepsat kdekoli jinde.

„Je to už jen o tom, zda budu pokračovat tady, nebo ve Slavii. Aktuálně to spíše vypadá, že v Olomouci,“ řekl klubovému webu Chytil. „Kluby mezi sebou jednají. Já do toho moc nevidím. Spíše to neřeším. Je to pouze na klubech a jejich případné dohodě. Za mě vše řeší můj manažer pan Paska.“

Chytil má za sebou vydařený podzim. V lize dal šest gólů, ale především uhrál kupu těžkých míčů a stal se klíčovým hráčem ofenzivy modrých. V české reprezentaci pak ve svém debutu přepsal historii, když se proti Faerským ostrovům trefil třikrát. To už o něj stála Slavia.

„Soustředím se jen na práci. Dění kolem pro mě není psychicky těžké. Dělám vše stejně, jako doposud,“ přesvědčuje správně nastavený útočník, který je známý svou pílí. „Na tréninku se snažím pracovat co nejlépe, abych se zlepšoval. Každý hráč se chce posouvat, ale mám v Olomouci smlouvu. Mým cílem bude, abychom se Sigmou skončili co nejvýš, zkusili být v šestce a uvidíme, co se stane v létě.“

Také se může stát, že Sigma poháry nevykope a Chytil odejde za mnohem nižší částku, ale to jsou rizika, jež Olomouc, která se poptávala například na slávistického útočníka Tecla, jistě zvažuje.

„Chci se Sigmou skončit co nejvýš. V prvním kole nás čeká Sparta. Může se stát cokoliv. Jsme navrchu, ale zároveň je třeba mít na paměti, že tabulka je hodně vyrovnaná. Chceme se ale dívat na přední příčky, vyhrát co nejvíce zápasů. Uvidíme, kam by nás to vystřelilo,“ přemítá Chytil. „Budu chtít na jaře vstřelit ještě víc gólů,“ plánuje.

Sigmu čekají v Turecku tři zápasy – s rumunským Rapidem Bukurešť, polskou Cracovií Krakov a maďarskou Kisvárdou. Ve výpravě jsou posily Jan Fortelný (hostování ze Sparty) s Jakubem Přichystalem (přestup z Brna).

Chybí marodi Matúš Macík s Jurajem Chvátalem. Do nominace se nevešel talentovaný křídelník Jáchym Šíp či obránce Filip Slavíček, kteří se připojili k druholigovému béčku, kde budou mít větší vytížení.