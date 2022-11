Souček sní o finále Konferenční ligy v Edenu. Jak bere kritiku ve West Hamu?

Změnila se vaše pozice ve West Hamu?

Cítím se pořád stejně. Kritika v médiích může být, přijmu ji. Ale raději poslouchám moje trenéry, spoluhráče a lidi okolo, kteří mi věří. Za to jsem šťastný. Hraju všechno. Ale já jsem k sobě vždycky sebekritický. I když dám tři góly, budu myslet na to, co jsem udělal špatně. Umím se zkritizovat. Do každého zápasu chci dát víc, než do toho předtím. Budu teď přes měsíc bez fotbalu a budu se připravovat, abych byl lepší než předtím.

Jak tedy hodnotíte váš podzim?

Jsem šťastný, že jsem odehrál všechny možné zápasy. Ale jako tým bychom chtěli být v tabulce výš - jak jsem hráli poslední dva roky, nahoře se nám hodně líbilo. Jsem týmový hráč. Chci zvednout v lize jak sebe, tak celý tým. V Konferenční lize jsme uhráli maximální počet bodů, tam jsme spokojení. Náš sen je dostat se až do finále do Edenu.

Teď vás ještě čekají poslední zápasy roku v reprezentaci. Faerské ostrovy mají padesát tisíc obyvatel. Vnímáte ho jako fotbalového trpaslíka?

Všichni víme, že v dnešní době je každý zápas složitý. Ale jsme favorité a do zápasu tak jdeme.

Faerské ostrovy porazily Turecko. Co o soupeři, jehož potkáte také v kvalifikaci na mistrovství Evropy, víte?

Proti Turecku ukázaly Faerské ostrovy sílu. I další zápasy hrály vyrovnaně proti dobrým týmům. Něco jsme si ukázali. Budou hrát týmově, dostupovat. Chceme ale předvést naši hru a ne se tolik koncentrovat na jejich jednotlivce.

Nominace se skládala složitě. Budete nesehraní?

Nebudu lhát, na tréninku bylo plno nových hráčů, museli jsme se seznámit. Máme takovou tradici ohledně seznamování, to je spíš zábava. Hodně hráčů je tady úplně poprvé, ale to k fotbalu patří. Od covidu se skládáme složitě, vždycky někdo chybí. Sice se vidíme poprvé, ale fotbal už nějaké roky hrajeme a chceme se ukázat. Kluci dostali nominaci díky tomu, jak hrají ve svých týmech. Doufám, že to přenesou i k nám a pomůžou nám. Držím jim palce.

Jak zapadli do týmu čtyři hráči ze Sigmy?

Dva se museli představit na tréninku, řekli nějaký vtip. Hned to bylo veselejší. Zapadli velmi dobře. Četl jsem o nich, že podávají dobré výkony poslední měsíce a zasloužili si to. Olomoučtí kluci byli vždycky fajn. I s nimi do toho půjdeme nadšení.

Tomáš Souček z West Hamu (vpředu) a Christian Eriksen v běžeckém souboji o míč.

A s plným stadionem v zádech.

V oběhu už je jen pár lístků. Jsem strašně rád, že nás přijdou lidé podpořit. Tak to má být, že se fanoušci přijdou podívat hlavně na nás, než na soupeře. Kdybychom hráli s Brazílií, Anglií, tak je jasné, že bude vždycky vyprodáno, ale když hrajeme s ne tak věhlasným týmem, tak je skvělá pocta pro nás, že lidé vyprodají stadion. Čeští fanoušci budou stát za námi, jdou na nás a nás to těší o to víc.

Jaké máte vzpomínky na olomoucký stadion?

Moc dobré. Vždycky tady byla dobrá atmosféra v lize, hodně fanoušků. O reprezentaci to platí ještě víc. Přijede dost fanoušků z Moravy, povzbuzují nás. Pamatuji si to už z jednadvacítky.

Uprostřed zálohy můžete nastoupit s Alexem Králem, se kterým jste působil také ve West Hamu. Co říkáte na jeho restart v Schalke?

Jsme spolu dost v kontaktu už ze Slavie, ve West Hamu to ještě narostlo. Pozoruju ho. I na tréninku byl z něho vidět větší elán, jak si věří, což je hrozně důležité. Jsem šťastný, že hraje, podává skvělé výkony a hrozně mu fandím.