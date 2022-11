Jak Coufal zalitoval: Na mistrovství světa bychom se neztratili, jenže...

Na stadion v tureckém Gaziantepu, kde den před přátelákem s Českem pikolíci pečlivě leštili sedačky pod střechou, se vejde pětatřicet tisíc diváků - a možná bude vyprodáno.

Krátce před tiskovou konferencí dokonce do novinářského sálu dorazila patrola s vycvičeným vlčákem, všechny reportéry na pět minut poslala pryč a pro jistotu kontrolovala, jestli se někde neskrývá nastražená výbušnina.

Turecko - Česko v sobotu od 18 hodin ONLINE

Na podobně pohledných stadionech, které budou určitě ještě lépe hlídané, by si fotbalová reprezentace za pár dní zahrála, kdyby se povedla kvalifikace o Katar 2022. „Samozřejmě nás to pořád obrovsky mrzí a bolí, že jsme to neuhráli ani v baráži. Ale je to za námi, budeme se koukat doma v televizi. Byť si myslím, že bychom se tam neztratili,“ prohlásil Vladimír Coufal, obránce West Hamu.

Fotbalová elita už se do Kataru sletěla. Komu budete fandit?

Vlastně je to první mistrovství světa, na kterém budu mít spoluhráče z klubu. Z West Hamu jich tam bude pět. Nemluvě o těch, proti kterým pravidelně hraju v anglické lize. A komu budu držet palce? Odmala fandím Brazílii, my tam máme Lucase Paquetáho, tak doufám, že by mohl uspět a dojít daleko.

Váš tip na mistra světa?

Nebudu nic měnit - Brazílie.

Zato vás čeká přátelák s Tureckem. Jak se na to hledá motivace?

Já myslím, že žádnou extra motivaci nepotřebujeme. Koukejte se kolem. Krásný stadion, vynikající soupeř, bude výborná kulisa a hlavně hrajeme za reprezentaci. Na to přece žádnou motivaci nepotřebujete. Chceme vyhrát.

Proti Turkům jste v posledních dvou zápasech prohráli a nedali gól.

Víte, já se do historie nekoukám, nezajímá mě. Přijeli jsme uspět, přijeli jsme vyhrát.

Nominaci Turků jste zaznamenal? Mají velice zajímavé hráče z výtečných klubů: Inter Milán, Leicester, Bergamo, Hoffenheim, Valencie, Marseille, Dortmund.

Bylo bychom hloupí, kdybychom jejich hráče neznali. Hrají v nejlepších ligách, v nejlepších klubech. S trenéry už jsme jeden mítink měli a soupeře jsme rozebírali. Další se chystá.

Národnímu týmu chybí hromada tradičních jmen. Kvůli úrazům a hloupé kolizi s národním pohárem. Jak na vás nově složený tým působí?

Úplně v pohodě. Teď už jsou všichni kluci reprezentanti, což si zasloužili svými výkony. To se občas ve fotbale stává, že nemůžou přijet ti, na které jste zvyklí. Ale co třeba případ Mojmíra Chytila (proti Faerským ostrovům vstřelil hattrick za deset minut)? Je jen na nováčcích, jak se vypořádají s tlakem, protože hrát za reprezentaci je něco jiného než v lize. Ze začátku byli možná trochu nervózní, ale brzy zjistili, že jsme všichni na stejné lodi. Všichni jsou to fajn kluci.

Naladila vás výhra 5:0 nad Faerskými ostrovy?

Hlavně je dobře, jak jsme k tomu zápasu přistoupili. Bez známky podcenění nebo arogance. Trenéři nás výborně připravili. A to jsme ještě neukázali všechny věci, které bychom proti nim chtěli použít v kvalifikaci.

Vy jste se před zápasem zachoval jako kavalír. Kloučkovi, kterého jste přivedl na hřiště, jste dal svoji bundu. Co vás to napadlo?

Mám doma stejně starého miláčka, tak jsem se do té situaci dokázal vžít. Ten klučina se klepal jako ratlík, zatímco já bundu nepotřeboval, protože jsem byl rozpumpovaný z rozcvičky. Doufám, že mu ta bunda trochu pomohla.