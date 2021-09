Sestava na Belgii podle čtenářů: Pešek za zraněného Jankta, v útoku Vydra

Pokud by se nezranil, patřil by reprezentační fotbalista Jakub Jankto do základní sestavy. Na křídle ho v kvalifikačním utkání proti Belgii podle čtenářů iDNES.cz má nahradit sparťan Jakub Pešek. Druhou změnu proti zápasu s Běloruskem (1:0) by udělali v útoku, kam by místo Martina Doležala postavili Matěje Vydru.