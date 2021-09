Nejtěžší zápas v kvalifikaci. Takové hrát chceme, těším se, říká Souček

V březnu na úvod kvalifikace Češi favorita v pražském Edenu překvapili, měli i na vítězství. Vedli gólem Provoda, za hosty vyrovnal těžko zastavitelný Lukaku.

„Byla to pro nás velká zkouška. Venku to s nimi bude ještě těžší. Víme, jakou má Belgie kvalitu, jaké má hráče. Ale my takové zápasy hrát chceme. Těším se hodně. Zvolíme podobnou cestu jako doma,“ zdůraznil Souček na sobotní tiskové konferenci, která se konala v útrobách národního stadionu Krále Baudouina.

ONLINE: Belgie vs Česko výkop neděle 20.45

Nemáte co ztratit? Můžete po čtvrteční výhře nad Běloruskem být v klidu? Nebo tlak cítíte?

Se vším respektem k Bělorusku jsme cítili, že musíme vyhrát. Ano, je to úleva, přivezli jsme si sem i sebevědomí a chceme to přenést proti Belgii. Tlak byl, ale teď jsme všichni v pohodě. Jdeme na Belgičany s čistou hlavou a s tím, že tam odevzdáme maximum.

Jak českého kapitána trápí mnoho absencí? Naposled vypadl Jankto.

Máme hodně ztrát, ale ve fotbale to tak někdy bývá. Jsme tady od toho, abychom poskládali co nejsilnější tým. Jdeme do toho s tím, že je chceme porazit. Každé mužstvo má své ztráty, ale musíme ukázat sílu mužstva, poprat se s tím.

Belgičanům chybí De Bruyne. Je to pro vás úleva?

Pro mě je to nejlepší střední záložník na světě. Na tom postu je konkurence obrovská, ale on všechny převyšuje. Pro Belgii je to oslabení, ale mají další skvělé hráče, kteří ho můžou nahradit. Známe jejich kvalitu, sílu Lukakua nejde nevidět. Věřím, že si s tím dokážeme poradit. Já hrál naposled v Premier League proti Tielemansovi. Je nebezpečný, má dobrou formu.

Doma proti Belgii se vám dařilo eliminovat jejich střed zálohy. Co musíte udělat, aby se to povedlo i v odvetě?

Tím, že nebude hrát De Bruyne, můžeme si trochu ulevit. Nebude dávat balony na čtyřicet padesát metrů. Ale zase mají jiné hráče, musíme se na ně dobře připravit.