Být nepříjemní, důrazní, aktivní, donutit je kazit. Plán Šilhavého na Belgii

V neděli večer by Češi senzační triumf nutně potřebovali.

Jen výhra v kvalifikačním utkání v Bruselu nad domácí Belgií, prvním týmem světového žebříčku reprezentací, zachová Čechům reálnou naději na přímý postup na mistrovství světa v Kataru 2022.

„Víme, že když prohrajeme, tak první místo je pasé,“ prohodil trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý.

Může to v Belgii vyjít?

Všichni si to přejeme, ale respekt samozřejmě máme. Věřím, že ukážeme, že taky umíme hrát fotbal a že i takového soupeře, jako je Belgie, můžeme porazit.

Těsně před odletem sem do Bruselu vám kvůli zranění vypadl Jankto, další hráč základní sestavy. Neříkáte si, že už to není normální?

Přibyla další absence, nicméně jsou tady kluci, kteří se musí a hlavně chtějí poprat o svou šanci. Nebudeme fňukat. Jsou tady další kvalitní hráči, budeme se snažit soupeře potrápit, porazit a hrát dobrý fotbal.

Jak byste měli hrát, abyste zvítězili?

Určitě se nemůžeme uchýlit k defenzivě, bránit v bloku na naší třicítce, to by byla naše smrt. Ani nám to není vlastní. Chceme hrát dopředu, napadat. Chceme to hrát i tady v Belgii, i když je soupeř velmi silný. V Praze jsme to proti Belgičanům zvládali, byli jsme nepříjemní, donutili jsme je kazit, dostávali je do úzkých. To je cesta; aktivita, důraz, týmové pojetí.

V březnu doma proti Belgii jste hráli ve středu pole s Holešem, což se ukázalo jako skvělý tah. Jenže teď ho potřebujete na stopera. Kam s ním tedy?

Naší povinností je postavit to tak, aby to bylo v zápase co nejlepší. V Praze se nám to povedlo, sahali jsme dokonce po vítězství. Z toho se dá vycházet, ale nechci prozrazovat víc. Ale bylo to i z pohledu, že hrál De Bruyne.

Ten tentokrát nebude, jak se na Belgičany lišila vaše příprava?

Když se na soupeře podíváte, tak je to hvězda vedle hvězdy. Pravda, De Bruyne je ta největší. Ale mají další špičkové hráče, třeba Edena Hazarda. Jejich hra bude hodně podobná jako u nás. Individuální kvalita je jasná, jednoznačná. Jen náš mimořádný týmový výkon a k tomu výborné individuální výkony mohou vést k dobrému výsledku.

Co pro vás bude dobrý výsledek?

Dobrý výsledek je samozřejmě vítězství. To je ten nejlepší.

Může k němu přispět i útočník Vydra, který v základní sestavě tolik nenastupuje, ale teď se jeho nasazení nabízí?

Vzhledem k typu zápasu by se hodil a třeba se hodit bude, ale nechci předjímat. Každopádně jeho rychlostní schopnosti jsou velmi dobré.