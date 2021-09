S kým na Belgii? Možností je málo, kouč nejspíše vsadí na stejná jména

Brankář? Zůstane Vaclík. Obrana? Není důvod do ní sahat. Záloha? Platí to samé jako o obraně. Hrotový útočník? Možná změna. Jak by měl trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý složit sestavu na nedělní kvalifikační souboj v Belgii?