Reprezentační nováček Matějů řeší odchod z Brescie: Doufám, že se to povede

6:59

Do fotbalové reprezentace se dostal coby náhradník za zraněného Filipa Nováka. „Pro něj je to samozřejmě nešťastné, ale já jsem strašně rád, že jsem mohl přijet. Je to můj první sraz s áčkem, moc se těším,“ řekl Aleš Matějů, zatím stále ještě obránce italské Brescie.