Změna v nominaci: Nováka vyřadily zdravotní problémy, nahradí ho Matějů

Reprezentace se chystá na první sraz po deseti měsících. Po dlouhé pauze způsobené pandemií koronaviru ji čekají dva zápasy Ligy národů: 4. září v Bratislavě proti Slovensku, 7. září v Olomouci se Skotskem.

Trenér Jaroslav Šilhavý má zatím v nominaci jednadvacet jmen. Po víkendu by měl tým doplnit ještě o dva ofenzivní hráče.

Matějů je po Adamu Hložkovi ze Sparty druhým nováčkem v týmu.

Býval mládežnickým reprezentantem, jednadvacítce dokonce pomohl k postupu na mistrovství Evropy v roce 2017, o šampionát však kvůli zranění přišel.

A pozvánky do seniorského týmu ho dlouho míjely.

„Mrzí mě to strašně, ale musím makat dál,“ povídal v rozhovoru loni v listopadu. „Nároďák má nejspíš lepší krajní obránce. Kadeřábek, Coufal, Bořil, Novák. Ježíšmarja, vůbec bych si nemyslel, že bych si zasloužil jejich pozice, jen mě mrzí, že o mě není zájem. Hrát pravidelně italskou ligu a nebýt ani mezi náhradníky? To mě trochu zaráží,“ vyprávěl.

Matějů se v minulé sezoně zabydlel v sestavě italské Brescie, ale sestupu do druhé ligy nezabránil.

Je odchovancem Příbrami, od osmnácti kopal pravidelně ligu a přestoupil do Plzně, s kterou vyhrál titul. V srpnu 2017 odešel do anglického Brightonu, ale do prvního týmu se neprosadil.

V Itálii se mu to povedlo. S Brescií nejprve vybojoval postup do Serie A a v minulém ročníku za ni nastoupil do jednatřiceti ligových zápasů. V týmu hraje se spoluhráčem Jaromírem Zmrhalem.

„Aleše sledujeme a máme radost, že v Itálii pravidelně nastupuje. Nicméně na jeho pozici teď hrají ve skvělé formě hráči, které máme prověřené mnoha těžkými zápasy. Dveře do reprezentace však nemá zavřené nikdo,“ říkal minulý rok Jaroslav Šilhavý, který nyní bere Matějů jako náhradu za zkušeného Filipa Nováka.

Třicetiletý obránce v Turecku nedávno přestoupil z Trabzonsporu do Fenerbahce, z první reprezentační nominace nové sezony ho ale vyřadily zdravotní problémy.