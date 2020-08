Reprezentační fotbal ožívá, Češi se těší, Slováci mají před soubojem starosti

Fotbalová reprezentace se sešla poprvé od loňského listopadu, aby rozehrála druhý ročník Ligy národů.

V pátek nastoupí v Bratislavě proti Slovensku, v pondělí 7. září ji čeká domácí souboj v Olomouci proti Skotsku.

„Přípravné práce jsou taky fajn, ale stejně jsme nejradši na hřišti. Jsme rádi, že se hraje,“ podotkl Chytrý.

Březnové turné ve Spojených státech se zápasy proti Mexiku a Hondurasu bylo zrušeno stejně jako červnové soustředění v Rakousku a přípravné duely v Itálii a s Rakouskem. A následné mistrovství Evropy odloženo na rok 2021.

Osm slávistů v nominaci Dodatečně povoláni Hovorka a Provod

V září reprezentační fotbal zase ožívá. „Moc času na přípravu nemáme, ale osa mužstva zůstala. Oprášíme obrannou fázi a tu útočnou bychom chtěli posunout. A zlepšit variabilitu postupného útoku,“ podotkl Chytrý.

Až na drobné potíže, kdy kvůli zranění vypadli krajní obránci Novák s Kadeřábkem, je národní mužstvo v pohodě.

To jejich soupeř má starosti. Český trenér slovenského mužstva Pavel Hapal musí oželet několik stabilních hráčů. Zraněný je brankář Dúbravka, připravený k zápasu není ani sparťanský stoper Hancko.

Situace ve světě kvůli koronaviru na Slovensko nepustí krajánky Rusnáka s Gregušem, kteří působí ve Spojených státech. Nedorazí ani kapitán Marek Hamšík, který hraje v Číně.

Ještě složitější je to pro Hapala v souvislosti s druhým zářijovým zápasem a cestou do Izraele. Patří mezi rizikové země a po návratu z Izraele většina států vyžaduje desetidenní karanténu, což se zase nelíbí klubům, které by o hráče na několik dnů přišly.

Všechny zápasy Ligy národů se hrají bez diváků. V roce 2018 oba vzájemné duely ve stejné soutěži vyhráli Češi.

Proto například útočník Adam Zreľák nastoupí jen do úvodního pátečního duelu proti Česku. „V Norimberku bych musel jít hned do karantény a nestihl bych Německý pohár. Trenér i ředitel klubu mi řekli, že se mnou počítají, takže po zápase s Českem se musím vrátit zpět do klubu,“ prohlásil šestadvacetiletý bývalý hráč Jablonce.

„Pracujeme na tom, je to složité. Ozvaly se už kluby, které nechtějí, abychom brali jejich hráče do Izraele. Je to podle mě velmi nešťastné rozhodnutí od FIFA, která umožnila klubům, že nemusí uvolnit hráče, kteří po návratu musí jít do karantény. Chtěli jsme hrát i na neutrálním hřišti. Strhla se tak lavina a kluby nám neumožní hráče nominovat,“ řekl Hapal slovenským novinářům.

„Teď žijeme jen prvním zápasem s Českem. Ale je možné, že budeme muset udělat změny na Izrael. Ale neumím si dobře představit, kde hráče vezmu. Máme je v zahraničí a dokonce ani slovenské kluby nám neumožní hráče nominovat.“

Naopak liberecký obránce Martin Koscelník od svého klubu svolení v Izraeli hrát dostal. „V klubu to až tak neřešili. Jen se mě ptali, jak to všechno bude probíhat s testy a vším ostatním. Také se to může z hodiny na hodinu změnit, takže nikdo neumí dopředu říct, co se bude dít,“ podotkl Koscelník.