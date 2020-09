Covid ve fotbalové reprezentaci odložil odlet k zápasu. Hráči nakažení nejsou

Národní mužstvo v úterý podstoupilo plánované a povinné testy nařízené Evropskou fotbalovou unií (UEFA).

Jeden z testů vyšel pozitivní na covid-19. „Můžu potvrdit, že se jednalo o člena širšího realizačního týmu. Ten okamžitě opustil hotel a nastoupil do karantény,“ poznamenal mluvčí národního mužstva Petr Šedivý.

Všichni hráči, trenéři i členové realizačního týmu prošli ve středu dalším vyšetřením, které už žádnou nákazu neodhalilo.

„Všichni jsou negativní. Jen jsme kvůli dalším testům museli odložit odlet na Slovensko ze středy na čtvrtek. Zároveň komunikujeme s hygienou o dalším postupu,“ podotkl Šedivý.

Cesta do Bratislavy k pátečnímu utkání Ligy národů by ohrožena být neměla.

Když se informace o nákaze dostala ven, prvotní zděšení zavládlo v klubech, především ve Slavii.

Ta má v reprezentaci osm hráčů: Koláře, Bořila, Coufala, Kúdelu, Hovorku, Ševčíka, Masopusta a Provoda.

Klub vzhledem k účasti v play off Ligy mistrů zavedl přísná pravidla, aby se hráči nenakazili a Slavia mohla bojovat o postup do základní skupiny. Za účast v ní totiž lze vydělat minimálně půl miliardy korun.

A co kdyby její opory musely na deset dní do karantény? Nebo se dokonce nakazily? Úvodní duel play off Ligy mistrů hraje Slavie za tři týdny, soupeřem bude Midtjylland, nebo Young Boys Bern.

„O situace v národním týmu budeme jednat s vedením asociace,“ napsal na svůj twitterový účet předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.