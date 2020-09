Hložkův čas nadešel. Nejlépe se cítím v útoku, reprezentace je sen, říká

Pokud ho v pátek večer trenér Jaroslav Šilhavý pošle na trávník v zápase Ligy národů na Slovensku, z Hložka bude nejmladší hráč v historii národního týmu.

O den by překonal Jana Poláka, který 28. dubna 1999 nastoupil do přátelského zápasu proti Polsku a bylo mu osmnáct let, jeden měsíc a čtrnáct dnů.

„O tom milníku vím a je pro mě velkou motivací, abych ho překonal,“ přiznal Hložek. „Bylo by to krásné, ale uvidíme, co na to trenér.“

O Hložkovi se v souvislosti s národním týmem mluvilo dlouho. Když v šestnácti vtrhnul do ligy, brzy se propracoval mezi opory jinak trápící se Sparty. Byť je čerstvě plnoletý, v nejvyšší soutěži už stačil nastoupit do pětapadesáti zápasů.

„A myslím, že ta pozvánka dorazila v pravý čas,“ říká. „Nebo v to alespoň doufám! V klubu se nám daří, naše výkony se zvedly, snad si to přenesu i sem do reprezentace.“

Nejmladší čeští reprezentanti žebříček 1. Jan Polák 18 let, 1 měsíc, 14 dní

2. Václav Kadlec 18 let, 4 měsíce, 22 dní

3. Tomáš Necid 19 let, 3 měsíce, 6 dní

4. Radek Bejbl 19 let, 4 měsíce, 7 dní

5. Patrik Berger 19 let, 4 měsíce, 13 dní

6. Tomáš Rosický 19 let, 4 měsíce, 19 dní

7. Martin Lukeš 19 let, 5 měsíců, 5 dní

8. Tomáš Řepka 19 let, 5 měsíců, 14 dní

9. Milan Baroš 19 let, 5 měsíců, 29 dní

10. Tomáš Kalas 19 let, 5 měsíců, 30 dní

„Adama jsme sledovali celý minulý rok. Dlouhodobě potvrzuje výbornou formu a je u něj vidět progres. Přišla vhodná doba na to, abychom si ho vyzkoušeli,“ myslí si asistent trenéra Jiří Chytrý.

Hložek v áčku Sparty dlouho nastupoval jako krajní záložník, až na startu aktuálního ročníku se vrátil do středu útoku.

„To místo je pro něj přirozenější,“ souhlasí Chytrý.

„Hrál jsem tam odmalička a vždycky jsem se tam cítil nejlépe,“ doplnil Hložek, dosud úspěšný mládežnický reprezentant.

Střelecké vlohy prokazoval už v kategorii do patnácti let, za níž v pěti zápasech nastřílel čtyři góly. V týmu U16 se trefil sedmkrát při deseti startech a pět branek dal i mezi o rok staršími. Loni skočil rovnou do jedenadvacítky, které v evropské kvalifikaci pomohl třemi góly.

„V našem týmu si vydobyl silnou pozici, přicházíme o nejlepšího střelce,“ litoval trenér jedenadvacítky Karel Krejčí, „ale zároveň je pro nás vyznamenání, že se Adam posouvá do áčka.“

Vyznamenání je to však především pro samotného Hložka, prvního teenagera, kterého trenér Šilhavý do národního týmu pozval.

„Být v reprezentaci je pro mě splněný sen. Vždyť jsem mezi hráči, na které jsem se před dvěma lety díval maximálně v televizi,“ popisoval s nadšením.

Dokáže se mezi nimi prosadit?