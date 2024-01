Od válek ke sportovní akci kontinentu. Proč země kvůli fotbalu utrácí miliardy

Není to tak dlouho, co tam zuřily občanské války. Ta poslední utichla v roce 2011, některé sváry však nadále přetrvávají. Přesto se Pobřeží slonoviny daří držet ekonomický růst a i díky obří investici přes dvacet miliard korun může země slavnostně pořádat největší sportovní akci kontinentu – měsíc trvající fotbalový Africký pohár národů. Vyplatí se jí to?