Bio kopačky na scéně. Přidejte se, volá kapitán nigerijských fotbalistů

Vezmete pár kukuřičných stébel, přidáte trochu cukrové třtiny a ricinový olej. Smícháte to všechno dohromady, doplníte pár dalších přísad a vznikne vám... Že by nějaká prazvláštní vegetariánská specialita? Kdepak, to jste protentokrát vedle. Může to znít šíleně, ale řeč je o kopačkách. O těch, které nazouvá William Troost-Ekong, kapitán nigerijské fotbalové reprezentace na Poháru afrických národů.