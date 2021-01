Zlost fandů Zbrojovky roste, čekali na hráče

Nedočkali se nikoho, proto řeší jen stále dokola mezi sebou: lze do konce přestupního termínu čekat ještě výrazné posílení kádru? Má brněnské mužstvo šanci zachránit nejvyšší soutěž?

„Osobně jsem před stadionem nebyl, ale co vím, tak většina fanoušků je naštvaná. Motáme se mezi první a druhou ligou, což je ostuda, a ještě víc mně vadí, že netuším, kam Zbrojovka směřuje. Neumíme sehnat posily? Nebo na ně nejsou prostředky? Nebo obojí? Sice budu věřit do poslední chvilky, dokud bude šance, ale začínám být celkem skeptický,“ přiznává fanoušek Petr, jehož redakce oslovila.

Minimálně skupina dvaceti až třiceti lidí měla v pátek večer stejný pohled na věc. Srotila se před hlavním vchodem do Wedos Areny a dala o sobě slyšet. Skandování „My jsme Zbrojovka, vy nejste nic!“ a „Vraťte nám Zbrojovku!“ muselo být slyšet až dovnitř.

Z povinnosti dohlížela na tuto „demonstraci“ městská policie, přestože k žádným excesům nedocházelo. Kolem 21. hodiny se fanoušci museli rozejít.

„Plně chápeme jejich rozpoložení, tabulka hovoří jasně a páteční zápas se po všech stránkách nepovedl. Nejpádnější odpověď se skrývá na hřišti – a všichni v klubu udělají maximum pro to, aby Zbrojovka nedělní zápas a pak i další bitvy zvládla co nejlépe a stoupala tabulkou vzhůru,“ reagoval na rostoucí frustraci veřejnosti klubový mluvčí Martin Lísal.

Zbrojováčtí příznivci si stěžují nejen na výsledky, ale i na slabé doplnění kádru před ligou i v zimní přestávce. Možná ještě víc je ale rozčiluje, že když už Zbrojovka patří v lize k papírově nejslabším, nevidí aspoň na trávníku neutuchající bojovnost.

„Pamatuji si dost zápasů, co jsme prohráli, ale dalo se po nich zatleskat. S Libercem to bylo odevzdané, a ne poprvé. A co nechápu, je, proč nehrál v záloze Sedlák, který tím dříčem, jakého boj o záchranu vyžaduje, jako jeden z mála je,“ diví se brněnský fanoušek.

Bylo to v sezoně už podruhé, co fanoušci Zbrojovky konfrontovali se svojí zlobou někoho z klubu. Poprvé s nimi na začátku října hovořil tehdejší trenér mužstva Miloslav Machálek, který se jim marně snažil vysvětlit, že za porážkami stojí marodka a problémy s koronavirem.

Stalo se tak po duelu s Karvinou, který Zbrojovka doma nezvládla. Tehdy naposled mohli diváci do hledišť a ti brněnští, jichž přišlo 1 913, tehdy domácí hráče za výkon a prohru 0:2 vypískali. Od té doby mohou chodit pouze za plot nad tribunou a nadávat tam – v pátek odpalovali i pyrotechniku.

Brněnské fotbalisty teď nečeká nic jiného než v Opavě odvrátit hrozbu, že se s fanoušky v neděli večer po návratu z utkání potkají do třetice.