Kluby mají strach, se špínou ve fotbale je třeba bojovat, burcuje sponzor

Jeho oznámení přišlo v době, kdy Brňané zároveň vzdorují systému videorozhodčího, který je podle mínění klubu opakovaně poškodil. „Jsem moc rád, že se Zbrojovka ozvala proti VAR. Vykopali válečnou sekeru a my s nimi do té války půjdeme,“ hlásí Josef Grill, zakladatel a předseda představenstva společnosti Wedos.



Ta se hodlá stáhnout z českého fotbalu, pokud se v jeho vedení nezačnou dít zásadní změny.

„Poslední kapkou byla reportáž České televize o úplatcích na Vyšehradě. Nechceme toho být součástí, nechejme je vykrvácet. Je to náš poslední, zoufalý pokus s tím něco udělat. Zbrojovky se to nedotkne. Finančně nic měnit nebudeme a dodržíme smlouvu, kterou máme i na příští rok. Jen chceme říct, aby si dali všichni pozor. Pojďme to prostředí nějak řešit a změnit,“ vybízí Grill.

Wedos, který je rovněž hlavním partnerem Dynama České Budějovice, je prvním velkým sponzorem, který z českého fotbalu odchází. Podle slov ředitele však při jeho současném vedení nebude v lize posledním.

„Chceme vyburcovat ostatní ligové sponzory, aby se připojili k výzvě, že se v českém fotbalu musí něco udělat. Vzhledem k tomu, že se o tom jen mluví, a často ani to ne, protože mají lidé strach, tak je potřeba, aby se něco změnilo,“ sděluje Grill.

Ten hodlá rovněž odstranit logo své firmy ze zápasových dresů. „Chtěli jsme naši reklamu nechat přeškrtnout nebo se jí úplně na dresu zbavit a nahradit ji propagací sdružení, jako je například Čistý fotbal,“ popisuje Grill.

Zatím k tomu však nedojde.

„Bylo nám z klubů naznačeno, že by z toho mohly být kontumace, protože by to bylo znevažování dobrého jména fotbalu. Názor týmů samozřejmě respektujeme, kontumace nechceme. Když se ale nebude bojovat, tak se nikdy nic nezmění.“

Podle šéfa Wedosu se kluby bojí vystoupit proti současné vrchnosti kvůli obavám z represí. „Ve Zbrojovce se bouří proti VAR a z FAČR (Fotbalová asociace České republiky) a LFA (Ligová fotbalová asociace) si s nimi zametají a dělají, co chtějí. Odůvodní si všechno, jak chtějí, každé rozhodnutí otočí, jak potřebují. To se nám také nelíbí,“ dodává Grill.

Opatrnost Zbrojovky potvrzují i slova jejího mluvčího Martina Lísala. „Oficiálně to do médií nechceme komentovat,“ reagoval na kroky generálního partnera.

Brňané se proti rozhodování videorozhodčích stále brání také po své linii. „Situace nestagnuje, probíhají jednání. Vše se vším souvisí a náš krok vůči VAR byl dalším spouštěčem pro reakci Wedosu. Vedeme to ale vlastní cestou, o něco se snažíme a uvidíme, jaký budou mít naše činy výsledek. Důležité však bude, aby se přidaly i další týmy, což se zatím neděje,“ podotýká mluvčí.

Wedos se generálním partnerem klubu stal před zahájením probíhající sezony, dle odhadů přináší do rozpočtu sedm milionů korun ročně. Při podpisu se také spekulovalo o odkupu klubu do vlastnictví Wedosu, což Grill nepotvrdil, zároveň však jednání se současným majitelem Václavem Bartoňkem ani nevyvrátil.

„Nechci to konkrétně komentovat. Něco vám řeknu a jednání padnou,“ glosuje předseda představenstva. „Něco na toto téma proběhlo a třeba i něco proběhne teď v sobotu, kdy se pojedu podívat do Brna na zápas s Plzní,“ doplňuje.