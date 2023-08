Teplice ožívají fotbalem. Frťala vnímá hit se Spartou i jako duel fanoušků

V sobotu se spolu utkají, ligový trhák může být na teplických Stínadlech po dlouhých 24 letech vyprodaný. A teprve posedmé během půl století trvající existence.

„Utkání vnímám i jako souboj fanoušků. Věřím, že naši se těm sparťanským budou chtít minimálně vyrovnat a na stadionu bude úžasná atmosféra,“ těší se Frťala.

Když byl na Stínadlech plný dům naposledy, psal se rok 1999. I tehdy přijela Sparta, i tehdy jako úřadující mistr. Teplice tenkrát taky byly v kurzu, v sezoně předtím slavily historické stříbro. Lázeňským městem cloumala fotbalová horečka, teď se zájem o skláře zase probouzí.

„Je znát, že se blíží velké utkání, a to u zaměstnanců na stadionu i ve městě,“ řekl Frťala klubovému webu. „Zájem o vstupenky je velký, máme spoustu telefonátů. Jsme rádi, že jsme to způsobili i my dobrým vstupem do ligy.“

Sparta je raněná nešťastným penaltovým vyřazením ze hry o Ligu mistrů s dánským FC Kodaň. V úterý s ním doma remizovala 3:3 po prodloužení, rozstřel nezvládla.

„V duelu Sparty s Kodaní jsme viděli, jak velká může být síla fanoušků. Sparťanští fandili, i když byl výsledek nepříznivý, a hodně svému týmu pomohli. Správný fanda se pozná tehdy, když se nedaří. Nás zase podporovali příznivci celý zápas v Olomouci, i když jsme prohrávali, to bylo skvělé,“ poděkoval Frťala žlutomodrým fans.

Při šlágru se Spartou se spojí rozštěpené teplické kotle, ze dvou míst se přesunou společně za branku. Teplický klub v sektoru 20 nainstaloval držáky na vlajky a postavil plošinu pro vyvolávače, kterou udělal také v kotli pro hosty.

Marketingový ředitel Martin Kovařík tvrdí, že za osm let, co má na starosti ticketing, zájem o předprodej lístků jako teď nezažil. Už je obsazeno deset tisíc sedaček.

„Myslím, že přijde přes patnáct tisíc diváků, vyprodáno by byl sen,“ rozzářil se Kovařík. „Dříve to znamenalo 18 221 lidí, nyní do toho nemůžeme počítat severní tribunu, kde nejsou sedačky. Takže oficiální kapacita je 17 200 míst.“

Frťala apeluje na hráče, aby je kulisa bouřících Stínadel nesvázala. „Musíme vše zvládnout po mentální stránce. Je jasné, že motivace je velká, ale to by mělo být automatické. Spíš je v těchto případech nutné brzdit přemotivování.“

Brian Priske rozdává pokyny sparťanským fotbalistům.

Sílu Sparty ctí. „Proti Kodani měla velkou smůlu. Uvidíme, jaký kádr u nás postaví, ale v Jablonci ukázala, že co hráč, to obrovská kvalita,“ zmínil Frťala její vítězství 5:1. „Ofenzivu má opravdu nadstandardní.“

Zato skláři se potýkají s marodkou. I proto dolaďují hostování slávisty Petra Hronka, třicetiletého záložníka, který si udělal jméno v Bohemians 1905. „V optimálním zdravotním stavu nejsme. Ale máme své zbraně, jimiž Spartu můžeme co nejdéle držet ve stavu, který pro ni nebude příjemný,“ vzkázal Frťala.