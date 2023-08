Tepličtí budou proti Zlínu za muže v černém. I z pověrčivosti

„Já jsem částečně pověrčivý,“ svěřil se na klubovém webu trenér Zdenko Frťala. „Všechny přípravné zápasy jsme hráli v černém a výsledkově se nám dařilo. Tak věřím, že v tom budeme pokračovat.“

Skláře povzbudil dobrý vstup do sezony i poslední remíza se Spartou, zato Zlín je bez výhry a jen s jedním bodem poslední. „Mají kvalitu, mladé i zkušené. Nejsou v dobré situaci, o to víc se musíme soustředit,“ apeluje Frťala. Jeho tým je osmý. „Povedený duel se Spartou i předchozí jsou historie. Už tři zápasy jsme nevyhráli. Chceme to konečně napravit.“

Teplice nadále trápí zdravotní stav hráčů, i když se pomalu lepší. „Stále je mimo hru Gning, Knapík proti Spartě zasáhl do hry, to jsme měli radost, připravený už je i Mičevič,“ prozradil trenér sklářů, který naposledy nasadil i posilu Hronka ze Slavie: „Není nikdy jednoduché po tak krátké době s novým týmem nastoupit, navíc proti Spartě. Adaptace ještě chvíli potrvá, ale máme velkou radost, že tu máme takový typ fotbalisty. Je už zkušený.“

Zápas ve Zlíně vypukne v sobotu ve tři hodiny odpoledne.