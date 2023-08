Česká liga už není mlácená, těší Řízka. V souboji Teplic se Spartou tipuje remízu

„Čekám tak 15 tisíc, ale je možné, že bude vyprodáno. Sparta táhne, z Prahy přijedou mraky lidí, Teplice také hrají dobře, může se to stát. Pro kluky je to úplně jinačí atmosféra, každý to vnímá. Jestli na vás zařve tři tisíce, nebo devatenáct tisíc diváků, je to fakt rozdíl,“ líčí legendární teplické libero.

Návštěvnost v lize se celkově zvedá, čím to podle vás je?

Mám z toho strašnou radost. Je to tím, že to už není taková mlácená, že se týmy snaží hrát fotbal. Na to divák rád přijde spíš, než když to budou nakopávat a běhat za míčem dopředu. Takhle to dneska můžou hrát tak maximálně v divizi.

Takže zvýšená návštěvnost nemusí být jen sezonní výkyv?

To určitě ne. Vstupné ani pivo nejsou zrovna levné, takže diváci podle mě chodí proto, že se v lize začal hrát fotbal. Podívejte na Bohemku, Pardubice. Kováče jsem neměl rád jako hráče, ale jako trenér se mi líbí. Chce hrát fotbal a je mu jedno, jestli přijede Sparta, či Barcelona. Hradec to samé. A o tom to je. Chtějí hrát, nejsou tu už žádní odpadlíci.

Zažívá liga zlom?

Myslím, že jo, že by se to mohlo udržet. Že diváci chodí kvůli tomu, že se hraje fotbal, nejen nějaká mlácená. I na Teplice přišlo na Jablonec přes pět tisíc, protože hrají dobře. Dřív by dorazily tak dva tisíce.

Přijdete na hit se Spartou?

Chystám se tam. Myslím, že to bude dobrý fotbal, Teplice budou nahecované, snad nebudou jen bránit. Čekám vyrovnaný zápas, Sparta asi bude o trošku lepší.

Zažil jste vyprodaná Stínadla na zápas se Spartou, jaké to bylo?

Úžasné. My Stínadla vyprodali snad pětkrát, plno bylo na Spartu, Slavii nebo německý Dortmund. Spartu jsme porazili 4:2, Míša Bílek dal tenkrát hattrick.

Co říkáte na dobrý vstup Teplic do letošní ligy?

Je to výborné, takový start jsem dlouho nezažil. Má na to velký vliv Zdenko Frťala, můj kamarád. Rozuměli jsme si na hřišti, stejně tak mimo něj. Fotbal se hraje tak, že všichni musí bránit i útočit, a on to takhle razí. Ať byl kdekoliv, tak něco dokázal. Je to typ člověka, který mi strašně sedí. Hlavně trenérsky.

Proč ovšem jeho předchůdce Jiří Jarošík s podobným kádrem neuspěl?

Znám ho taky léta, taky jsme kamarádi, má trochu odlišné metody. Zdenko umí stmelit partu. Tým hraje vždy dobře, když je dobrá parta. Jak tam jsou dva tři tábory, tak to nestojí za nic. Myslím, že tohle tomu Jirkovi ještě trochu chybělo.

Mohou hrát Teplice letos v lize konečně nahoře?

Zeptejte se po desátém kole. Teď přichází zlomový bod. Pátý zápas, po dobrém vstupu první prohra, a přijede Sparta. Začne se to lámat. Pokud podají dobrý výkon, tak je to nesrazí. Pokud špatný, může je to srazit. Třeba uhrají bod a pojedou dál, chci jim věřit. Ale Sparta je na tom teď velmi dobře. I když nepostoupila přes Kodaň, což mě mrzí, vždyť ji přestřílela 10:3, to je hrozná škoda. Velká smůla i pro český fotbal, měli postoupit. Vedou 2:1, 3:2, fakt mě to mrzí.

Tepličtí vlajkonoši se spojí a poprvé v zápase se Spartou budou společně fandit v sektoru za brankou. Je to dobrý krok?

Slyšel jsem to a jsem v uvozovkách naštvaný. Chodím tradičně za bránu, a když tam budou u mě teď bubnovat, tak se asi zblázním. (smích) Asi budu muset jinam.

Jaké to bude pro hráče?

Když budou útočit na tu bránu, kde budou fanoušci, tak samozřejmě dobré. V rozhodujících chvílích zápasu, při standardkách, při rozích to může pomoct. Když si představím, jak budou řvát, úplně mi z toho naskakuje husí kůže.

Teplický útočník Abdallah Gning hlavičkuje mezi Haidersonem Hurtadem (vlevo) a Janem Chramostou z Jablonce.

Teplice to na silné týmy docela umějí. I loni, přestože hrály o záchranu, na Stínadlech nevyhrály Sparta, Slavia ani Plzeň.

A pak ať mi někdo vysvětlí, proč když přijede Brno, tak to skončí 0:2. Já, i kdyby přijel Proboštov, tak bych jim chtěl dát 30:0. Prostě jim nařezat, co by to šlo. Musíte hrát pořád stejně, ale v hráčích to moc není. A pak přestanou chodit lidi. Přijede někdo slabší, hráči to mají v hlavách. Říkají si, ty zmydlíme. Pak se přestane dvěma či třem dařit a je problém. Němci jedou pořád stejně, i když je to 7:0. My třeba za stavu 2:0 polevíme. Tohle já nechtěl nikdy dopustit. Kluky jsem buzeroval, aby hráli pořád stejně.

Jak tipujete bitvu se Spartou?

Chtěl bych, aby to skončilo 2:2, aby padaly góly, aby to byl hezký fotbal. Teplice asi nebudou útočit bezhlavě, ale z protiútoků mohou hrozit. Takový Gning, to je kopáč jako blázen. Když dostane míč, tak z toho vždy něco vznikne.