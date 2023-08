Teplický kouč Frťala po Spartě: Hráči jsou teď pro fanoušky nesmrtelní

„Diváků přišel po dlouhé době neskutečný počet. Po zápase jsem řekl hráčům, že to je důvod, proč to děláme. A že pro fanoušky zůstanou po tomto zápase nesmrtelní,“ smekl před svým týmem teplický trenér Zdenko Frťala.

Před zápasem byste nejspíš bod brali, ale co po něm? Vzhledem k tomu, že jste hráli po vyloučení Krejčího celý druhý poločas přesilovku, není to pro vás málo?

Není. Já pořád mluvím o pokoře, před zápasem bychom bod brali, ale Sparta byla nebezpečná i v tom podčíslení. Dali na hřiště vysokého útočníka, každý aut mohl hrozit nepříjemností. Takže jsem rád, že jsme pohlídali auty i rohy, bod s mistrem určitě bereme.

Překvapila vás něčím Sparta?

Víme, že má dvě silné jedenáctky, které jsou na české poměry nadstandardní. Byli jsme připraveni na to, že může nastoupit ve složení jako v Jablonci. Nakonec to trenér Sparty poskládal tak 50 na 50, ale způsob hry je pořád stejný. Bylo důležité pokrýt jejich výstavbu ve střední zóně, to se povedlo.

Hosté šli do vedení, ale inkasovaný gól vás nerozhodil.

To bylo důležité, protože Sparta předtím ještě nastřelila dvě tyče. Když jsme inkasovali, tak nás to nepoložilo, byli jsme pořád schopní být rovnocenným soupeřem, pořád jsme byli ve hře a po prostřídání dokonce nebezpečnější než Sparta. Klíčové bylo, že jsme i přes ten inkasovaný gól zvedli hlavy a dokázali zápas zremizovat.

Docela často jste komunikoval s hostující lavičkou, dostal jste i žlutou kartu. Co jste si říkali?

Tyhle věci by měly zůstat mezi námi trenéry. V zápase jsou emoce, je to svátek pro lidi. Chtěli jsme být Spartě důstojným soupeřem, což se nám povedlo.

Porazili jste Plzeň, remizovali se Spartou, návštěvy jdou nahoru. Co je za vzestupem Teplic?

Hráčům jsem při mém příchodu řekl, abychom to byli my, kdo přitáhne lidi na stadion. A myslím, že pochopili, jaká je hrdost hrát za Teplice. Výsledkem toho jsou naše dobré výkony a taková návštěva. Určitě jsme na nějaké cestě, transformace týmu i klubu chvíli potrvá. Nemáme možnost se zatím rovnat se Spartou nebo Slavií, co se týká fotbalovosti, ale když se dobře připravíme takticky, tak s námi mají problémy všichni.

Říkáte, že jste na cestě. Kde končí? Co je její cíl?

Součástí té cesty jsou krůčky, aby si hráči uvědomili, že to někdy i bolí. Aby byli schopni jít přes limity a hranice. A uvidíme, kam nás to dovede.

Remízu zařídil střídající Jásir, jehož jste minule do Olomouce nevzali ani jako náhradníka. Proč?

Bylo to zbytečně medializované, byl zraněný. Jeho gól Spartě je pro něj odměna za to, jak přistupuje k fotbalu a jak to má těžké, že je tady sám bez rodiny.