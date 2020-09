Vyčkat, nebo investovat? Brněnské dilema je tady a čas kvapí

Stoperské trojice by v Brně složili dvě a ještě by jim zbylo, záložníků mají na soupisce dvanáct. Jenom počet brankářů a útočníků má Zbrojovka tak akorát, zbytek kádru je široký dost. Jenže ho prosela zranění a onemocnění covid-19.

Neustále nemá kdo hrát, což ligového nováčka pomalu dostává pod tlak. Po včerejšku už je v tabulce poslední, v příštím kole jede do Plzně a následující zápas s Karvinou už potřebuje nutně zvládnout.

Dokáže to se současným rozbitým týmem? To je otázka.

Doplní tým tak, aby zápasy jako s Bohemkou, ve Zlíně nebo s Olomoucí dotáhl do vítězného konce a nedošel mu v nich dech? To je otázka číslo dvě.

„Teď je prioritou dotáhnout přestup Zorana Gajiče a pak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet u marodů. Kdyby bylo nebezpečí, že se kluci nebudou schopni vrátit, budeme muset ještě někoho přivést,“ vyhlíží sportovní manažer nováčka Tomáš Požár.

Nejdřív by se měl zřejmě vrátit v obraně používaný záložník Damián Bariš. Karetní trest vypršel Peteru Štepanovskému, dalšímu středopolaři v zadních řadách Zbrojovky. Svalové potíže čistokrevných zadáků Jakuba Šurala a Pavla Dreksy jsou prý nečitelné.

Pohled na výsledky Zbrojovky bývá snad ještě víc deprimující, než kdyby schytávala výprasky jako v úvodním kole se Spartou. Takové její zápasy od 2. kola nejsou, vždy se ale potopí sama chybami a naposledy se Sigmou i slabou lavičkou.

Debata o tom, zda mužstvu dodat potřebný impulz a posílit ho, v Brně podle všeho probíhá. „Neříkám, že nepotřebujeme posílit, to asi ano, ale řekl bych, že musíme počkat, až se nám vyprázdní marodka,“ uvažuje trenér Miloslav Machálek. ¨

Soupiskou se probírá pragmaticky. „Pravdou je, že máme zhoršený zdravotní stav zejména defenzivních hráčů, ale nedovedu si představit, že bychom měli přivádět další hráče, když jsme přivedli Zorana Gajiče, a pak platit sedm stoperů. Ekonomická situace není jednoduchá a ani se k takovému kroku (dalšímu posilování) nepřikláním,“ podotkl Machálek.

K tomuto pohledu na věc ho zřejmě vedou i předchozí nezdary ve snaze posílit. V minulé reprezentační přestávce se několik ligových klubů snažilo rozhýbat hráčské přesuny, na jejichž konci měl být přesun jabloneckého stopera Davida Štěpánka do Králova Pole.

Pak se ale zranil sparťanský stoper Lukáš Štětina a bylo po jednání. Přestože Štěpánek v Jablonci nehraje, jeho odchod nelze čekat. „Nedivím se, že kluby hráče nechtějí pouštět,“ říká i Machálek.

V koronavirové době se komplikuje i to, co jindy bylo snadno řešitelné. „Strategie týmů se změnila. Týmy si drží i hráče z konce soupisky, protože vidí na příkladech včetně toho našeho, že jakmile přijde nákaza a nakombinuje se se zraněními, už se kádr těžko lepí. Dnes se jim do rizika nechce,“ připouští Požár.

Naprázdno v Brně vyšla i snaha „zalepit“ díru v sestavě hostováním do konce podzimu, než se marodi dají dohromady.

Také proto zatím Zbrojovce v lize nestačí bojovnost a solidně složený útok, ale naráží na limity.

„My ale jsme po zásahu do týmu, se kterým nikdo nepočítal. Je extrémní, naprosto výjimečný. Dnes máme k dispozici 25 hráčů do pole, tři brankáře k tomu, a stejně obtížně skládáme sestavu na ligový zápas. Tohle se stát komukoli, bude s tím mít potíže. My jsme byli i v tomto stavu proti Olomouci konkurenceschopní, ale chybělo nám 12 hráčů, což se pak odrazilo na střídání,“ upozorňuje Požár.