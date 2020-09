Gajič, nový Srb na Srbské: Boje o udržení jsou taky jistá forma motivace

„V Brně už trénuji od minulého čtvrtka, absolvoval jsem testy a smlouvu jsem tady podepsal už minulou středu. Bohužel z Bulharska nedorazily potřebné dokumenty k dokončení přestupu, a tak jsem nemohl zasáhnout do posledního zápasu. Papíry z bulharské asociace přišly až v pondělí,“ líčí stoper Zoran Gajič. Tuto neděli už ale bude v Plzni trenérům plně k dispozici.

„Moc se těším. Nečekal jsem, že se vrátím do Česka, ale i kvůli koroně to je dost možná nejlepší věc, co se mi mohla přihodit,“ usmívá se Gajič. Do české první ligy se vrací po angažmá v bulharské Ardě Kardzhali, kde strávil celou loňskou sezonu.

Plzeň - Zbrojovka Brno V neděli od 15.30 hodin online.

„Méně se tam běhá, není tam takové tempo hry, je tam i méně fanoušků, i když se všechny zápasy vysílají v televizi. Snaží se posunout ligu dopředu. Pro mě osobně tam bylo více herního prostoru, více jsme drželi balon,“ srovnává tamní ligu s nejvyšší českou soutěží.

Zoran Gajič v brněnském dresu

Do Bulharska odešel z nedalekého Zlína. Z Česka ale příliš neutíkal, jen chtěl mít jisté místo. „Šel jsem tam hlavně kvůli penězům. Měl jsem tehdy nabídku ze Zlína, která ale byla hodně striktní a otázka zněla ‚bereš, či nebereš‘, a nabídka platila jen do dalšího dne. Raději jsem se tedy přesunul do Bulharska,“ vzpomíná majitel 104 startů v české lize.

Právě ve Zlíně zažil nejlepší okamžiky své kariéry. „Největší fotbalový zážitek tady je vítězství v poháru a superpoháru a následná účast v Evropské lize se Zlínem. To mi zatím utkvělo v paměti,“ připomíná tažení moravského klubu v roce 2017.

Chybí mu zápasové vytížení

Do Brna přichází jako volný hráč. Smlouva s Ardou mu skončila již v červnu. To u trenéra Miloslava Machálka zakládá pochybnosti o jeho kondiční připravenosti. „U Zorana je negativem poměrně dlouhý herní výpadek, takže musíme počítat s tím, že toto jej i nás může v určité fázi utkání zaskočit,“ tuší nevyrovnanost Machálek.

Machálek před Plzní: Vrátí se jen Štepanovský Při zápasové nominaci Zbrojovky se změnila základní otázka. Trenér už skoro neřeší, koho by si vybral, ale kdo vůbec může nastoupit. Zlepšení zdravotní situace kouč Miloslav Machálek vyhlíží marně. „Nevypadá to, že by se někdo vracel do sestavy. Může se jednat o jednoho hráče, ale tam je to takové nečitelné. Momentální posily jsou tak hlavně dva noví hráči Zoran Gajić, Rudolf Reiter a po trestu za červenou kartu se vrací Peter Štepanovský,“ odhaluje trenér. I když se kádr v týdnu rozšířil o dvě další jména, stále bojuje s extrémní marodkou. Hon na další posily už ale kouč neavizuje. „Reálný předpoklad je takový, že v tomto složení absolvujeme podzimní část sezony,“ prozrazuje. „Hlavně už nechci přivolávat nějaké jobovky,“ dodává. V Plzni tak nastoupí podobná sestava jako proti Olomouci, i když s o něco širší lavičkou náhradníků. „Situace už pro nás bude jednodušší a vstřícnější v tom, že budeme mít možnost reagovat i během utkání,“ podotýká.

Čas na zapracování ale pro Gajiče nemá. „My jsme prostě reagovali na nadměrný počet zraněných defenzivních hráčů. Reagovat jsme museli velice rychle a o Zoranovi jsme věděli delší dobu,“ vysvětluje kouč.

Stoper absenci zápasového vytížení nepopírá. „V Bulharsku jsem absolvoval přípravu, pak můj tým ještě hrál nějaká přípravná utkání, ale to už jsem skončil a nebyl jsem tam. Zápas jsem tak nehrál asi tři nebo čtyři měsíce. Trénoval jsem individuálně, ale teď je i s tím trochu problém. Nikdo vás kvůli viru pořádně nikam nepustí,“ obhajuje se a slibuje rychlý návrat do formy.

Gajič je pokračovatelem tradice jižanských hráčů v Brně. V minulosti dres Zbrojovky oblékali například Miroslav Markovič nebo Stefan Mitrovič. „Stefan mi na dálku zatleskal a přál, ať se mi v Brně daří. Kádr se ale razantně proměnil a kluky, co tu jsou, tito borci nezažili. Dostal jsem od nich alespoň pozitivní ohlasy na můj přestup,“ hlásí nový Srb na Srbské.

Boj o místo i o udržení

Na nového obránce čekají se Zbrojovkou hned dvě nové výzvy. Klub se netají tím, že hlavní ambicí je udržení nejvyšší soutěže. „Je to taky jistá forma motivace. Nikdy v životě jsem nezažil boje o udržení. Vždy jsem působil v týmech, které byly v tabulce výše. Musíme bojovat, chytit tempo co nejdřív a začít umazávat bodovou ztrátu,“ jde i do této výzvy se vztyčenou hlavou.

Kromě bitev o setrvání v první lize čeká Srba také boj interní. Až se dají hráči defenzivy dohromady, Zbrojovka bude rázem disponovat sedmi stopery. „Nechci o tom ani přemýšlet. Je to na trenérovi. Chci teď hlavně hrát a trénovat, jít zápas od zápasu, a jak to bude, to se teprve uvidí,“ říká Gajič smířlivě.

V neděli bude mít za úkol hlídat útočníky Viktorie Plzeň a upozorňuje, že už je má nasledované. „V Plzni se těžko boduje. Hráli ve čtvrtek Evropskou ligu, zaregistroval jsem, že se jejich sestava bude možná trochu měnit. Silou ale budou stejní, oni mají dost kvalitních hráčů. V této situaci je to jeden z nejtěžších soupeřů,“ popisuje.

Připravuje se i na souboje s posilou Západočechů Zdeňkem Ondráškem. „Má silné ruce, člověk se proti němu víc unaví a stejně ho musí hlídat celý zápas.“