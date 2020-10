Brněnské vystřízlivění: Nejsme důstojným soupeřem, přiznal trenér

Ve středu přijede do Králova Pole k pohárovému duelu druholigová Jihlava, což je pro tamní Zbrojovku šance konečně se v nové sezoně výsledkově chytit. V součtu s přípravnými zápasy čeká brněnské mužstvo na výhru už jeden a půl měsíce.

Ale povídejte o MOL Cupu někomu v Brně, kde se mužstvo na posledním místě ligové tabulky sbírá z těžkého direktu v podobě dalšího domácího selhání. „My potřebujeme bodovat v lize, ne vyhrát v poháru,“ shrnul současné rozpoložení v týmu jeho útočník Jakub Přichystal.

Když končilo sobotní představení Zbrojovky, protkané snahou i nešikovností, a přišla porážka 0:2, ztratili trpělivost i jinak obvykle velmi loajální brněnští fanoušci. „Koho ku.va chcete porazit?“ znělo v jednom z chorálů. A taky se z tribuny ozvalo „Bartoněk ven“ na znamení nesouhlasu s činností majitele klubu Václava Bartoňka.

Domácí facka od Karviné, která si zkušeně počkala na brněnské kiksy a odvezla si následně všechny tři body, byla pro fotbalové Brno trpkým vystřízlivěním z dosavadních nadějí. Po pěti kolech a komplikovaném losu (doma Sparta, venku Plzeň) měl přijet do Králova Pole konečně protivník, s nímž si Zbrojovka troufala na vyrovnanou konfrontaci.

Resumé zápasu? Šedesát minut hrála Zbrojovka více než nadějně, ale pozahazovala šance, přišla hrubá individuální chyba, gól na 0:1, ještě jeden závan naděje, gól na 0:2 a konec.

„Mně už to připadá jako na kolovrátku. Neustále se opakují naše výkony, a není to náhoda. Je to o tom, že nám asi schází v některých těch věcech kvalita,“ hlesl zklamaný brněnský trenér Miloslav Machálek.

Po obráncích a záložních tentokrát jeho tým za stavu 0:0 „potopil“ brankář Martin Šustr kličkováním v pokutovém území, z něhož v zoufalé situaci vyrobil penaltu.

„My se porážíme vlastními chybami. Na druhou stranu stejnou chybou je i neproměnění vyložených příležitostí, do kterých se dostáváme. Suma sumárum zase hloupá chyba, gól na 0:1, nedisciplinovanost (útočníka) Tondy Růska, který dostane za kecání žlutou kartu, následně dostane červenou kartu, a pak vás to semele. Nebyli jsme úplně horším týmem, vytvořili jsme si minimálně tři jasné gólové příležitosti, ale když je nedáte, stáváte se horším týmem,“ bilancoval Machálek.

Po utkání ho čekala ještě jedna nepříjemná dohra, a to vyslechnutí názorů naštvaných fanoušků, mezi které se vydal.

Brněnští fanoušci zatím moc důvodů k radosti nemají.

„Oni toho moc neví. My máme obrovské problémy se zdravotním stavem hráčů, v týdnu před zápasem přišly zase jobovky jako onemocnění Černína, Pachlopníka, a dokonce i trenéra Dostálka. V zápase s Karvinou pak svalové zranění pravděpodobně delšího rázu (posily) Rudy Reitera. Další problém je covid; nám se vrací hráči, kteří deset nebo čtrnáct dní nic nedělali a pak mají naskočit do mistrovského utkání. Je hrozně složité to dát dohromady, zranění se nám neustále opakují. Nám asi nezbývá nic jiného, než to období přečkat, a po přestávce začít opravdu reprezentovat Brno na úrovni, kterou si představujeme jak my, tak zejména fanoušci. Doposud, a je to kvůli problémům, které jsem jmenoval, nejsme tak úplně důstojným soupeřem,“ přiznal Machálek.

Na Zbrojovku nyní padá to, na co i některé její legendy ze slavné mistrovské éry v létě upozorňovaly: nevstoupila do nejvyšší soutěže posílena dostatečně na to, aby s ní problémy se zraněními a výkyvy formy stávajících hráčů neotřásaly takto fatálně. V rozehrané soutěži pak v reakci na porážky přivedla volného hráče Zorana Gajiče a na hostování z Baníku také Rudolfa Reitera, jenže Gajič sobotní porážku sledoval jen z lavičky a Reiter se zranil.

Vedle toho, že si musí zvyknout na vyšší úroveň fotbalu v první lize, průběžně brněnští hráči připouštějí i to, že se u nich opakují stejné chyby, jaké dělali už ve 2. lize.

„Dělali jsme jich dost, ale soupeři to nepotrestali, a my jsme měli dopředu takovou kvalitu, že jsme dávali čtyři, pět i šest gólů. Oni dali jeden nebo dva, ale stejně jsme většinou soupeře přejeli. Tady (v první lize) se ukazuje, že se dostaneme do dvou do tří šancí, někdy jen do jedné, a když je nedáme, soupeř potrestá každou naši chybu,“ drbal si hlavu obránce Jakub Šural.

Naznačil, že problémem už je i zhoršená psychika týmu, který se zřejmě po prvních „oťukávacích“ kolech upnul na to, že Karvinou už doma porazí.

„Je to těžké, když v každém zápase prohráváme. My jsme i s Karvinou mohli prohrávat od 3. minuty, kdy měli hosté jasnou gólovku,“ posteskl si Šural. „My tu gólovku přežijeme, pak třikrát jdeme sami na gólmana, nedáme, dostaneme gól, a už je to těžké. Přijde druhý gól a máte to v hlavách,“ podotkl stoper Zbrojovky.

Co se bude v reprezentační pauze v Brně kromě pohárového zápasu dít? Trenér Miloslav Machálek se o svoje místo téměř jistě obávat nemusí, rychle ale potřebuje výkony Zbrojovky ustálit, protože v říjnu ještě přijede na Srbskou podobně sestupem ohrožená Příbram. Šance chytit se pro Zbrojovku pořád je.

„S hrou, kterou předvádíme, spokojen nejsem,“ konstatoval Machálek.

„Něco změnit musíme,“ uvědomuje si Šural.