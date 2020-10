Reiter hraje proti Karviné už podruhé. Brno se potřebuje chytit

Karvinští se v pohárové prohře nechtěli rýpat Fotbalisté MFK Karviná ve středu nezvládli domácí pohárové utkání s druholigovou Vlašimí, prohráli 1:3. Jsou však přesvědčeni, že jim nečekaná porážka neublíží. „Pohár je jiný než liga,“ prohlásil asistent karvinského trenéra Marek Bielan před sobotním utkáním v Brně. Rozebrali si Karvinští příčiny pohárového konce? „Už jsme se v tom nechtěli rýpat, i když to je pro nás zklamání. Musíme to hodit za hlavu, soustředit se na ligu a v ní potvrdit naše solidní výkony,“ odpověděl karvinský trenér Juraj Jarábek. „Brno ještě pořádně nezabodovalo. Víme, že se na nás třese, protože potřebuje nepříznivý vstup do ligy zlomit,“ uvedl Bielan. „Jedeme tam s neskutečnou pokorou. Všude slyšíme, jak se Zbrojovka už potřebuje chytit, že je to jejich šance.“ Upozornil však, že duely se soupeři jako Brno a Opava musejí zvládat. „Jsou to mužstva, která jsou v lize dole a tam my být nechceme,“ podotkl Marek Bielan. „Věříme, že budeme bodovat.“

(jsl)