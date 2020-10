Zbrojovce chybí lídři a kvalita, kritizuje brněnská legenda Kroupa

„Na to pomůže jen tvrdá práce. Musíme něco změnit,“ pronesl obránce Jakub Šural po sobotní domácí facce v podobě prohry s Karvinou. Co se kádru Zbrojovky týká, toho se změny nedotknou – poslední den přestupů proběhl v Brně klidně. Do Králova Pole přišla dobrá zpráva o tom, že svalové zranění nedávné posily Rudolfa Reitera není vážné, a to bylo to nejdůležitější, co se kolem Zbrojovky včera dělo.

„Kádr už je zdravotně skoro v pořádku. Věříme, že se během pauzy dáme dohromady a že to nejhorší jsme si už prožili. Kádr jsme měli početně uzavřený,“ řekl sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Zbrojovku tak čeká středeční pohárový duel s Jihlavou (bez diváků) a jeden a půl týdne práce na tom, aby mohla hrát agresivněji a vydržela to celý zápas. I to si v Brně od uzdravení hráčů a prostoru na trénink slibují.

Měli přijít tři hotoví hráči, míní Kroupa

O tom, že by byl někdo ve Zbrojovce se současným stavem spokojený, se nelze bavit. „Mně už to připadá jako na kolovrátku. Neustále se opakují naše výkony, a není to náhoda. Je to o tom, že nám asi schází v některých těch věcech kvalita,“ hlesl trenér Miloslav Machálek po Karviné.

Po utkání vyšel mezi fanoušky, aby s nimi promluvil. Dal najevo, že posilu by si v týmu uměl představit, ale že cena daného hráče je podle něho vyhnaná mimo realitu.

„Nám asi nezbývá nic jiného než to období (zranění a onemocnění) přečkat a po přestávce začít opravdu reprezentovat Brno na úrovni, kterou si představujeme jak my, tak zejména fanoušci. Doposud, a je to kvůli problémům, které jsem jmenoval, nejsme tak úplně důstojným soupeřem,“ přiznal Machálek.

Právě Karviné, které Zbrojovka doma odevzdala body v sobotu, přitom stačilo počkat si na větší kiks, které nováček zatím pravidelně dělá, využít ho a „vyzvednout“ si výhru.

Odpovídá to tomu, na co například legendární zbrojovácký útočník Karel Kroupa upozorňoval již v létě. „Nevidím důvod, proč by Zbrojovka měla hrát uprostřed tabulky, “ řekl tehdy. Prvních šest kol dalo jeho slovům za pravdu.

Nyní Kroupa hledí na brněnskou soupisku a uvažuje: „Neznám finanční možnosti, ale zdá se mi, že proběhlo jakési sebeuspokojení s kádrem, jaký Zbrojovka má. Pro hráče je ale velký skok z druhé ligy, nebo dokonce z MSFL, kterou někteří z nich loni hráli, do první ligy. Jak mají tým táhnout? Už v létě měli přijít tři hotoví hráči takové kvality, jakou má Reiter z Baníku, a to hlavně do obrany. S rozbitou obranou a s tím, že sestupují tři mančafty, je neposílení do ligy velkým hazardem. Bohužel kádr v Brně není tak kvalitní, jak by měl být, to si musíme přiznat,“ vyvozuje někdejší kanonýr z šesti odehraných kol.

Nedáme šance a staneme se horším týmem, říká kouč

Zdaleka ne všechny zápasy Zbrojovky byly beznadějné. Jak proti Olomouci, tak proti Karviné ale vydržela se silami jen hodinu.

„Nebyli jsme úplně horším týmem, vytvořili jsme si minimálně tři jasné gólové příležitosti, ale když je nedáte, stáváte se horším týmem,“ bilancoval Machálek po zatím posledním kolapsu.

Kroupa s ním souhlasí: „S Karvinou to bylo na šance pro Brno. Góly se ale úplně jinak dávají ve 2. lize a úplně jinak v první,“ poukazuje. Coby bývalý útočník věří tomu, že i současným stálicím brněnské sestavy Antonínu Růskovi a Jakubu Přichystalovi by se na hřišti dýchalo líp, kdyby k sobě měli ještě jednoho rutinovaného ligového zakončovatele.

Vyloženého lídra v současném mužstvu ale klubová legenda nevidí, což považuje za jeden z klíčových problémů.

„Bavíme se o časovém úseku šesti kol a z tohoto kolektivu nikdo nevybočuje. Trenér to pak nemá snadné ani při dělání sestavy, ani při koučování, když se nemůže opřít o pět šest tahounů. Podle předchozích štací to asi měl být Ondřej Vaněk, což on je, pokud jde o standardky a rohové kopy. Ty on zahrává. Ale nemyslím si, že herně může být sám se sebou spokojený,“ hodnotí Kroupa.

Nováček mezi ligovými trenéry Machálek se netají tím, že chyby hledá nejdřív u sebe. Sám sebe zkritizoval třeba za nevydařené taktické tahy při prohře ve Zlíně.

Kroupa jeho nezkušenost s fotbalem na ligové úrovni vnímá, ale pro Machálkovy kroky má i pochopení. „Nadstandardně mu práci komplikuje marodka, i když brečet nad tím, že chybí mladí kluci, je asi trochu zbytečné. Někdy to vypadá, že trenér lítá ode zdi ke zdi. Těžko se mu ale z té jednolité masy vybírá, a když pak přijde jako posila stoper Gajič, tak ve druhém zápase už je na lavičce,“ upozorňuje 70letý veterán.

Přestože má nováček zatím jen jeden bod a je poslední, může být Machálek z hlediska pevnosti své židle v klidu. „Vůbec to pro nás není téma. Pozici trenéra neřešíme,“ vyloučil hrozící změny manažer Požár.

I Machálek ale přiznává: „S tím, jak hrajeme, spokojený nejsem.“ Ví, že se Zbrojovka chytit musí, a to co nejdřív.

Aby pak nebylo pozdě.