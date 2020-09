Trable brněnských fotbalistů. Stále stejné chyby, stejné porážky

Prosil o čas. Zkušený stratég a milovník psychologie Miloslav Machálek před sezonou avizoval, že chce pro fotbalisty Zbrojovky několik kol na adaptaci. Poslední zrnko písku v pomyslných přesýpacích hodinách však propadlo hrdlem se závěrečným hvizdem nedělního pátého kola na hřišti Plzně, odkud si Brňané odvezli debakl 1:4, jemuž nezabránily ani dvě nové posily – Rudolf Reiter a Zoran Gajić.

Co na tom, že měl kouč smělé plány, že hosté začnou organizovaně a s elánem do ofenzivy. Už po minutě a šesti vteřinách brankář Martin Šustr šel lovit míč z vlastní sítě. „Zápas musím hodnotit negativně. Záleželo nám na vstupu do utkání, ten nám ale nevyšel. Po minutě jsme prohrávali, což otřáslo sebevědomím našich hráčů,“ kroutil hlavou Machálek.

Nešlo přitom o ojedinělou chybu. Zbrojovka znovu předvedla to, co ji trápí od prvních minut po návratu do nejvyšší soutěže. Svědomí opět nemohou mít čisté středoví záložníci Ondřej Vaňek a Jan Sedlák. Mezera mezi nimi a linií stoperů dala v zápase prostor k výpadu viktoriánů několikrát a hned první pokus byl fatální. „Dotaz na špatné návraty středu zálohy je správný. Tentokrát tam kluci nedostali jasné úkoly, měli si předávat hráče soupeře, a vůbec nereagovali,“ nechápal brněnský kouč.

Gólman Šustr nedokázal pochopit ani druhou branku. „Dostaneme úplně primitivní gól po vhazování. To doteď nechápu, jak může z autu jít za tři vteřiny hráč sám na branku,“ láteřil.

K mizérii Zbrojovky si poté přisadili videorozhodčí Zbyněk Proske a hlavní arbitr zápasu Ondřej Ginzel. První upozornil na možný faul ve vápně, kdy Gajić při bránění rohového kopu dopadl po výskoku na kotník jednoho z domácích. Druhý si celou situaci prohlédl a překvapivě nařídil pokutový kop.

„Já vůbec nevěděl, že by tam něco nasvědčovalo penaltovému zákroku, a ani kluci z Plzně nic nereklamovali. Jak už ale do vysílačky mluvil dlouho a pak běžel k monitoru, tak mi bylo jasné, že tam proběhlo něco závažnějšího, a bohužel tam něco našel,“ popsal Šustr.

Chybí lídr typu Dreksy

Ten si sice na nepříliš dobře kopnutou Beaugelovu penaltu sáhl a míč téměř zastavil, po skoku ale svým tělem přilehl balon bokem a ten se tak dokutálel za brankovou čáru.

Jediným pozitivem utkání tak byl z pohledu hostí gól Jana Hladíka. Střídající útočník propasíroval míč do branky, a nalepil tak alespoň malou náplast na další špatný výkon obranné fáze. „Nepřekvapilo mě, že se i v Plzni dostaneme do útoku. Ofenzivě věnujeme hodně času a obětujeme jí mnoho hráčů. Šance tak máme, ale také z toho pramení, že nám potom někdo chybí vzadu. Bohužel je to něco za něco,“ uvažuje Šustr.

Brňané tedy zůstávají s jedním bodem na poslední příčce. A problém je i skóre 5:15. „Že hodně inkasujeme, je práce celého týmu. Není to jen o obráncích. Schází nám lídr typu Pavla Dreksy, který neustále laboruje se zraněním. Je to asi jediný borec, který si tu naši obranu i celou defenzivní činnost zvládne ukoučovat,“ vyhlíží spasitele Machálek. Zatím se ale kolem exkarvinského stopera, jenž se potýká se zraněním chodidla, operuje spíše s datem reprezentační přestávky.

Právě slezský tým bude dalším vyzyvatelem Zbrojovky a celé mužstvo už dobře ví, že se na adaptaci dále vymlouvat nemůže. Přesto se snaží zůstat v klidu. „Neříkal bych tomu zápas o všechno. Chybí nám 29 kol a všude je vítězství za tři body. Doma situace musíme zvládat a už nekoukat na soupeře, umlátit to a brát tři body,“ uzavírá Šustr.