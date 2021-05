Sestupové vyříkávání. Hráči a ředitel Zbrojovky na koberečku, majitel nedorazil

Fanouškovské vyvolávání kladného dvougólového hrdiny utkání Jana Hladíka se po závěrečném hvizdu mísilo s odvoláváním majitele v podání pokřiku Bartoněk ven. Žádné křepčení se logicky nekonalo, hráči stále cítili, že k oslavám prostě není důvod. I přes „čtyřgólovou omluvu“.

„I když víme, že jsme sestoupili, tak jsme to chtěli vzít zodpovědně a fanouškům se výkonem omluvit. Škoda, že jsme takhle nehráli pořád,“ poslal Hladík povzdech na řídce obsazené tribuny.

Po splnění mediálních povinností pak sportovní ředitel Tomáš Požár, kapitán týmu Pavel Dreksa, stoper Luděk Pernica a záložník Ondřej Pachlopník vyrazili na dohodnuté místo u tribuny S. Tam byli již před utkáním předvoláni fanklubem ze spolku Zbrojováci, aby hájili výkony, které vyústily v další sestup. Hlavní obžalovaný, majitel klubu Václav Bartoněk, se omluvil, na zápase totiž vůbec nebyl.

„Samozřejmě že za to můžeme my, vedení klubu. Hrozně rád bych tu stál a řekl, že jsme to zvládli, ale my to nezvládli.“ Tomáš Požár sportovní manažer Zbrojovky Brno

„Bartoněk ven! Proč tu není? Vyhrálo se, takže mu asi ještě něco zbylo na dovolenou,“ spílali rozhořčení příznivci zúčastněným kvůli absenci nejžádanějšího muže. Pak začali konfrontovat Požára s výsledkem sezony a manažer se kál. „Samozřejmě že za to můžeme my, vedení klubu. Chyba je v nás. Hrozně rád bych tu stál a řekl vám, že jsme to zvládli, ale my to nezvládli,“ vzal Požár vinu na sebe a své kolegy.



Fanoušci ho nešetřili. „Pojďme si pojmenovat, co dnes dělá úspěšný klub. To je sportovní manažer, který vybírá správné hráče, a majitel, který mu tyto hráče zafinancuje. Chcete zůstat v současném stavu, nebo se něco změní?“ padl asi nejvážnější dotaz, který měl původně směřovat zejména na Bartoňka.

„V první řadě musím říct, že to je naprostá pravda. Za klub sportovně zodpovídám. Že jsme nezískali body? Já se zodpovědnosti za to nezříkám,“ sypal si dál popel na hlavu Požár. „Příští týden se moje role a výkon bude hodnotit na nejvyšší úrovni klubu,“ dodal manažer.

Kapitán: Teď hrajeme zadarmo

Kritika neminula ani hráče, i když ty vzali fanoušci po výhře víceméně na milost. Navíc Dreksy, Pernici a Pachlopníka si příznivci vážili podle svých slov celou sezonu a ti, kterým chtěli vyčinit, nepřišli. Přesto po nich diskutéři chtěli vědět, zda už zaplatili klubovou pokutu ve výši jeden a půl milionu. „Situace je taková, že jsme nedostali od března žádné prémie a hrajeme nyní zadarmo,“ vysvětloval Dreksa.

Ten také upřímně odpověděl na dotaz, zda bude pokračovat v týmu i po sestupu o soutěž níž. „To záleží na ambicích majitele. Když mi řekne, že chce hrát šesté místo druhé ligy, tak tady nebudu. Je mi 32 let a nechci se prát o místo v druholigovém klubu,“ odvětil Dreksa. „Já nechci nikam odejít, zůstanu tady a pokusím se dostat Brno zpátky do první ligy,“ podpořil svého kapitána Pachlopník.



Právě kádr a celá filozofie klubu přišla na přetřes i v pozápasové diskusi. „Debaty na úrovni vedení, co bude se Zbrojovkou dále, už probíhají. Nejpozději po skončení sezony se sejde představenstvo klubu a bude řešit budoucnost. Za mě musíme vytvořit takový tým, abychom postoupili rychle zpět,“ ohlásil postupovou ambici manažer Požár.

„To ale posloucháme každý rok,“ vrátila se mu rychlá – a očekávatelná – odpověď z davu.



Zbrojovka zakončí sezonu zápasem v Praze proti Spartě, která už má jistotu druhého místa a bude sezonu taktéž v klidu dohrávat. „Pojedeme tam hrát o čest,“ hlásil po zápase Hladík. Podle kouče Richarda Dostálka Brno nastoupí v nejsilnější možné sestavě. „Vždy je o co hrát. Kluci hrají o čest, o další smlouvy. Varianta, že by se sezona dojela s mladšími, vůbec nebyla na stole,“ odmítl trenér alternativní soupisku.