Zbrojovka na rozcestí. Co bude dál s fotbalovým Brnem?

Ať už bude Brno hrát po definitivním rozhodnutí Ligové fotbalové asociace první, nebo druhou nejvyšší soutěž, do začátku zbývá shodně pouhých sedm týdnů a tým má stále více otázek než odpovědí.

1. Kdo bude tým skládat

Fanoušci na konci sezony spílali zejména majiteli Václavu Bartoňkovi, druhým nejdiskutovanějším byl sportovní manažer Tomáš Požár, který bral zodpovědnost na svá bedra a vyhlížel konec sezony, kdy měl od nejužšího vedení klubu přijít verdikt o jeho pokračování. Ani po týdnu ale z klubu na tuto otázku nepřichází odpověď. Té se mají příznivci dočkat až v následujících dnech.

Podle informací MF DNES však Požárův konec není zdaleka tak jistý, jak se fanouškům Zbrojovky z čilých diskusí na sociálních sítích může zdát. Není tak vyloučeno, že bude Požár hlavní osobou při tvorbě mužstva už čtvrtou sezonu po sobě.

Pozici nemá jistou ani kouč Richard Dostálek. Ani jeho nevynechali fanoušci při vystavování vysvědčení za sestup, i když jej jako klubovou legendu drtivá většina uznává.

Nejvyhlíženější odpovědí mezi příznivci je ale setrvání Bartoňka v roli prakticky jediného majitele. Podnikatel vlastní přesně 98 procent akcií klubu, dlouhodobě avizuje zájem o prodej minimálně části klubu a hledá investora.

V jarní části sezony se, stejně jako v průběhu podzimu, nejvíce zmiňovalo jméno brněnského průmyslníka a 75. nejbohatšího Čecha Igora Faita. Ani další kolo jednání však do závěru sezony výsledek nepřineslo. Kolik zbylo Bartoňkovi elánu a peněz na druhý pokus o návrat do nejvyšších pater, jasné zatím není. V uplynulých třech sezonách se rozpočet jak v druhé, tak v první lize pohyboval zhruba kolem 70 milionů korun.

2. Co s útokem

Bezkonkurenčně nejlepší útok si vzala Zbrojovka z druhé ligy do první a věřila v jeho sílu. Trojlístek Růsek, Přichystal a Hladík však svou pověst zabijáků mezi elitou ztratil. Z tria teď v Brně zůstane pouze duo.



Přestože dvaadvacetiletý útočník Antonín Růsek ještě neoznámil, kam povedou jeho další cesty, ze strany hráče už byl klub informován o tom, že s ním pro další sezonu počítat nemá.



Brněnský útočník Antonín Růsek v akci.

I když na odehraný ročník nebude vzpomínat kvůli zranění, nepřesvědčivé vlastní formě i týmovému neúspěchu nejlépe, talentovaný útočník se v uplynulé sezoně trefil sedmkrát a stal se tak nejproduktivnějším střelcem letošního kádru Zbrojovky.

Stále větší prostor dostával ke konci sezony mladičký hrotový útočník Daniel Fila, který by mohl místo po Růskovi zaplnit.

3. Nejasná kostra týmu

Výraznou roli v prvoligové sestavě zabírali hostující hráči. Od většiny z nich jasně zní, že jsou jejich dny v Brně sečteny. „V Brně jsem byl spokojený, ale jasně jsme si řekli z obou stran, že oboustranný zájem bude jen v případě udržení nejvyšší soutěže. Už tedy mám rozjednané nové angažmá jinde,“ nechává se z dovolené v Řecku slyšet záložník Rudolf Reiter, který se formálně vrátil do Baníku Ostrava, kde však hrát také nebude.

Svou roli sehrála i rekordní pokuta kabině ve výši 1,5 milionu korun po zremizovaném domácím utkání s Teplicemi. „Nevyhnula se ani nám na hostování. Berou nám prémie zpětně už snad od zimy, aby se vůbec dosáhlo na stanovenou částku, protože na základní peníze nám sáhnout nemůžou,“ vysvětluje Reiter s tím, že vnímá rostoucí hlasy, že celá pokuta je udělena v rozporu s pravidly.



Do svých původních klubů se vrací také další propůjčení fotbalisté, tedy stoper Luděk Pernica do Plzně a záložník Jiří Texl do Sigmy Olomouc. Společně s odchodem Růska tak vzniká skulina v každé z řad základní sestavy z konce sezony. Kontrakty také končí křídelníkovi Šimonu Šumberovi a krajnímu obránci Timoteji Záhumenskému.

O odchodu se také mluví v souvislosti s Ondřejem Pachlopníkem. Mladý hračička by sice chtěl Brnu pomoci s návratem zpět mezi elitu, zároveň ale konstatuje, že Zbrojovce možná nejvíce pomůže jeho odchod, slibující pro týmovou kasu zajímavou injekci.

Brněnský Ondřej Pachlopník (vlevo) si hlídá balon v zápase proti Českým Budějovicím.

„Pokud by to mělo prospět oběma stranám, přestupu bránit nebudu,“ říká středopolař s tím, že případnou existenci konkrétních nabídek si nechává zatím raději pro sebe. Jeho zajímavou tržní hodnotu potvrzuje i účast v přípravném kempu reprezentace do 21 let.

4. Kdo bude kapitán po končícím Dreksovi

Záložníkem Pachlopníkem seznam odchozích osobností týmu nekončí, nové angažmá bude hledat také stoper Pavel Dreksa. Ten ke konci sezony velice špatně nesl nevydařené výkony i pokutu, udělenou kádru za remízu s Teplicemi.

Nikdo se mnou o pokračování nemluvil. Jsem na odchodu tak jako tak. Pavel Dreksa stoper a kapitán Zbrojovky Brno

Sám Dreksa se na setkání s fanoušky po posledním domácím utkání s Opavou nechal slyšet, že jeho pokračování závisí na ambicích majitele klubu. „Je mi 32 let, o šesté místo ve druhé lize už hrát nechci,“ odmítl jinou variantu než okamžitý návrat mezi nejlepší.

Hlasitý vůdce si také stěžoval na nedostatek komunikace vedení klubu s mužstvem, což vyvrcholilo v jeho odchod. „Nikdo se mnou o pokračování nemluvil. Jsem ale na odchodu tak jako tak,“ odepsal Dreksa na dotaz MF DNES, zda už obdržel od vedení odpověď na ambice týmu.

Lídr kabiny má sice v klubu podepsanou smlouvu ještě na celou další sezonu, ta ale není nevypověditelná.

5. Příprava pouze venku

Brněnská Zbrojovka předběžně oznámila program letní přípravy, kterou zahájí 21. června. O pět dní později odehraje první přípravné utkání proti Pardubicím, následně změří síly s Olomoucí, Jihlavou a generálku si odbude tradičně proti Zlínu týden před začátkem sezony.

Všechny zápasy Brňané odehrají na půdě soupeře. Komplex z domácího prostředí sice možná překonali výhrou nad Opavou, před sezonou ale své štěstí na domácí půdě testovat nebudou.