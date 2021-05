PONEDĚLNÍK: Konec konspiračních teorií, Příbram padá. A bez videa

Vskutku zvláštní rozhodnutí s ohledem na pověst a důvěru, kterou tuzemská kopaná potřebuje vylepšit urgentně.

Přiznejte, viděli jste za vším zaručenou konspirační teorii o tom, jak si to Příbram bosse Jaroslava Starky zase jednou pohlídá a půjde štěstíčku naproti?

Nemusíte být nutně paranoidní, jen víte své.

Překvapivé minulé vítězství Příbrami nad rozjetým Jabloncem, klubem bafuňáře Miroslava Pelty, absence VAR a pak taky taková drobnost jako dva roky starý barážový zářez Brna od sudího Ardeleana, po kterém se Středočeši udrželi v lize...

Teplice se strachovaly, že pokud nezvládnou mač v Karviné, což se taky stalo, budou muset v posledním kole hrát s Příbramí o všechno, když doma zdolá pardubického nováčka. Bylo by to drama na závěr jako hrom, možná i s VAR. A při malé psychické odolnosti Teplických by Příbram měla na záchranu solidní naději.

Přesný sudí Klíma video nepotřeboval

Nu, děly se v Příbrami věci, které by čekal popravdě málokdo. Pardubice daly gól z penalty, kterou rozhodčí Tomáš Klíma nařídil správně už po minutě.

Pak Příbrami neuznal vyrovnávající branku Pilíka kvůli ofsajdu správně odmávaným lajnovým Vlčkem.

Následně pardubický stoper Toml skluzem zastavil ve vápně hbitého Lubegu, Klíma si všiml, že nejprve čistě vypíchl míč, a penaltu správně nenařídil. A Starkova Příbram, jež počítá každou korunu, po čtyřech letech a potřetí v historii samostatné české ligy sestoupila.

Ale dokážete si představit ten humbuk, kdyby měl Klíma s kolegy špatný den, jako ho máme v práci tu a tam každý? Naštěstí neměli, leč na takovém zápase VAR zkrátka musí být, i kdyby utkání Teplic a Příbrami začínala v jiný čas než ostatní špíly. Jen pro klid duše.

V Teplicích si museli hodně oddechnout. Trenér Radim Kučera psychicky velmi těžkou záchranářskou misi s odřenýma ušima zvládl. Přebíral tým rozložený marodkou v takřka dezolátním stavu, šel s kůží na trh.

Třeba od příští sezony bude moci Kučera zase praktikovat aktivní fotbal, herní, kombinační, jak to má rád, ale zrovna tak si snadno můžete představit, že po pár škobrtnutích se tým znovu dostane do útlumu a na lavičce jej pak vystřídá Zdenko Frťala, jenž se po postupu s Hradcem Králové z rodinných důvodů vrací do Teplic.

Druhé místo zaručující předkolo Ligy mistrů si uhrála Sparta, trenér Pavel Vrba tak splnil primární cíl. Na jásání to však na Letné navzdory viditelnému zlepšení v ofenzivě stále není. Být dvanáct bodů za rivalem Slavií těšit nemůže, stejně tak jako absence trofeje.

Sešívaní i v Jablonci udrželi úžasnou neporazitelnost, přestože kouč Jindřich Trpišovský pošetřil reprezentanty, které čeká Euro. Česká liga na rozdíl od většiny účastníků evropského šampionátu má před sebou ještě jeden hrací týden, každý den odpočinku se tak může hodit.

Vítězné odcházení je kumšt

Víkend byl ve znamení loučení fotbalistů, kteří zanechali ve svých klubech silnou stopu. Z vítězství se radoval jen karvinský Marek Janečka.

Českobudějovické persony Jaroslav Drobný a Jiří Kladrubský stejně jako olomoucký David Houska se loučili se svými srdečními stadiony porážkou.

To platí také pro trenéra Sigmy Radoslava Látala, jenž po sezoně u týmu končí. Hlasatel na Andrově stadionu vyzval v závěru diváky, aby mu za dva roky práce zatleskali. A skutečně zatleskali.

Což o to, potlesk legendě klubu se sluší v každé době, ale víc to vystihl jeden divák po konečném hvizdu a porážce 0:3 s Mladou Boleslaví: „A tohle bylo jako co?“

Další ostudný bezkrevný výkon, co lidi do hlediště nenaláká. Látalova nástupce Václava Jílka čeká náročná práce.

Pochvalu si ovšem zaslouží Mladá Boleslav, jež odehrála výborný part a gólů mohla dát mnohem víc. Olomouc na ni neměla. Výborně hrající útočné duo Drchal - Klíma si stopery Sigmy mazalo ke svačině, velmi dobře hráli i krajní beci Preisler s Douděrou či křídla Zmrhal se Skalákem.

Boleslav bude v příští sezoně silná. Jak, o tom rozhodne i to, kolik hráčů působících na hostování udrží. Kouč Jarolím by chtěl všechny, teď se o tom bude ale teprve jednat.

Blíží se i volba fotbalové vlády. Vladimír Šmicer se podle očekávání vzdal kandidatury na pozici šéfa asociace, o tom se mluvilo už asi měsíc. Za práci na okresech a krajích si zaslouží poděkování. Český fotbal potřebuje čistku nejen dole, ale i nahoře.

I když smlouvu na FAČR měli od kontroverzního Romana Berbra, obviněného z korupce, svého času podepsanou všichni tři uchazeči - Šmicer, Poborský i Fousek.

Tak šťastnou volbu.

Snad po ní ubude i konspiračních teorií. Třeba těch, že liga se rozšíří i pro příští sezonu na osmnáct týmu a Příbram s Brnem by nakonec nepadaly...

Pěkné ponedělí.