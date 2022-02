Jsme dost zkušení, abychom další zápas se Spartou zvládli, říká Ševčík

Nebylo to zrovna utkání, které by do mužstva přineslo pohodu a sebevědomí. Spíš může způsobit nečekanou ránu. „Myslím si, že ne. Jsme dost zkušení, abychom si s tím poradili a příští zápas se Spartou zvládli,“ prohlásil kapitán slávistických fotbalistů Petr Ševčík.