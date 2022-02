Trpišovský: Nepříjemné překvapení a varovný signál, že jsme nedali gól

Slavia tenkrát v únoru 2018 nečekaně podlehla na zasněženém hřišti v Jihlavě, která na konci soutěže stejně sestoupila.

V sobotu v Edenu šokovalo mistra beznadějně poslední a odepisované mužstvo Karviné, které dosud v sezoně nevyhrálo.

A ještě jedna zvláštnost: Slavia doma prohrála poprvé od srpna 2018, kdy nestačila na Jablonec. Od té doby uběhlo devětapadesát utkání.

„O té sérii jsme věděli, mrzí nás to hodně. Když už jsme byli takhle daleko, tak chcete ještě víc, protože k takovému číslu se těžko dostáváte. Ale víc mě mrzí, jak jsme do jara vstoupili, že jsme ztratili body a že jsme nedali gól,“ zdůraznil Trpišovský.

Proč? Jak se to mohlo stát?

Přitom jsme do zápasu vstoupili celkem dobře, dvacet třicet minut jsme byli aktivní. Kolem patnácté minuty jsme měli až drtivý tlak. Vytvořili jsme si spoustu standardek, do vápna poslali hodně centrů, ale v pokutovém území jsme se prosadit nedokázali. Prostě to velké úsilí nevyústilo ve vyloženou šanci snad kromě hlavičky Plavšiče, který to měl těžké. Postupně šel náš výkon dolů. I když jsme se po přestávce do nějaké situace dostali, tak jsme ji nedohráli, nenašli jsme recept. Na rozdíl od Karviné. Od nás nepovedený výkon s dobrým vstupem.

Jaký to může mít dopad na další zápasy? Nebo to byl jen ojedinělý výpadek?

Byl to zápas blbec, ale má to příčiny, které jsou v našem výkonu. Jedna věc je, že jsme prohráli, to se může stát. Ale druhá věc je, že jsme nedali gól, že se nikdo nedokázal prosadit. To je varovný signál. Když jsme nedali penaltu, tak z toho musíme minimálně vytěžit remízu, být nebezpeční. Pro mě je nepříjemné překvapení, že jsme nedokázali vymyslet nebezpečnou přiležitost. Neprosadili se ani střídající hráči, nepomohly ani změny způsobu hry. Spíš náš výkon šel dolů. Teď přijdou zápasy, které budou typologicky jiné a které některým hráčům budou vyhovovat víc. Musíme si to probrat a zjistit, proč to takhle dopadlo.

Zmínil jste spoustu centrů a standardek do vápna, které nikdo nezakončil. Padá to na hlavu útočníka Krmenčíka?

Měli jsme problém na posledních pětadvaceti metrech hřiště. Když tam Plavšič dal přihrávku na malé vápno, tak jsme tam nikoho neměli. Ano, od Krmenčíka jsem čekal víc, ale to se týká dalších hráčů do ofenzivy.

Ta otázka se nabízí: chyběl Stanciu citelně? Madsen zklamal, když jste ho hned v půli stáhl?

Neřekl bych, že by Emil vyloženě zklamal. Ale chtěli jsme udělat změnu na pozici podhrotového hráče, zvýšit tlak, dostat víc hráčů do vápna, protože v první půli nám tam spousta míčů proletěla. A taky jsme chtěli využít spolupráce Masopusta s Bahem. Samozřejmě Stanciu dokázal vymyslet překvapivou finální přihrávku, strhnout pozornost na sebe. A nám chyběl hráč, který by za to vzal. Chyběl nadstandardní výkon od ofenzivního hráče, prosadit se jeden na jednoho.

Před gólem chyboval mladý Samek, jeho výkon to pak poznamenalo. Souhlasíte?

Je to možné, jeho výkon nebyl takový, na který jsme zvyklí. Ztratil míč, ale s tou situací jsme si i tak měli poradit. Zakončoval nám tam osamocený hráč na zadní tyči, nevrátili jsme se, jak jsme měli. Ale to je pocit z reálu, ještě jsem to neviděl na videu. Hosté to sehráli dobře, ale nemůže tam nikdo zakončovat takhle sám. I když se nám nedaří, nejsme ve vedení, tak nemůžeme dostat gól, protože v závěru pak lze zápas jedním gólem zlomit.

Přitom jste do vedení jít mohli, za bezbrankového stavu jste nedali penaltu. Byl Olayinka určený, když byl na hřišti sotva pět minut?

Určený nebyl, protože nehrál v základu. Ale když hraje, tak byl vždycky on a Stanciu. A v momentě, když už byl na hřišti, tak byl číslo jedna. Všechny penalty proměnil, takže to bylo logické řešení.

Už ve středu máte pohárové čtvrtfinále se Spartou. Je to pro vás dobře?

Určitě ano, zvlášť po takovém zápase a že to je zrovna derby. Ostré zápasy jsme nehráli dlouho, tak jsme rádi, že teď je budeme hrát pořád. Ale to bych odpověděl stejně, i kdybychom Karvinou porazili.