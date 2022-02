Trpišovský před pohárovým derby: Máme možnost odplaty, motivace je vyšší

Fotbalové derby, které může vítěze nakopnout do dalších zápasů a poraženého srazit. Pohárové čtvrtfinále jako předzvěst boje o titul. „Nikdo moc nerozlišuje, co to je za soutěž. Ať by byla jakákoli, tak derby budou brát obě strany stejně prestižně a se stejným nábojem. I kdyby to byla jen příprava,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.