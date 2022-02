Když výhra, tak pořádná. A nepředstavitelná. Karvinští srazili Slavii

Naprosto senzační úvod jarní části nejvyšší domácí soutěže prožívají karvinští fotbalisté. Jako první v sezoně obrali slávisty o ligové body na jejich stadionu.

„Takový úvod jsme si vůbec nepředstavovali, ze stadionu Slavie se body nevozí. Je to pro nás velký úspěch a doufám, že tak budeme pokračovat i nadále,“ řekl brankář Pavol Bajza, který v prvním duelu za Karvinou udržel nulu, ostatně je první týmová v sezoně, a ještě proti Slavii.

Ale i se štěstím, jelikož Olayinka v 66. minutě neproměnil spornou penaltu, kterou sudí Batík nařídil, když Bartošák na hranici pokutového území stáhl Masopusta.

„To byl kritický moment, který jsme přežili,“ oddechl si karvinský trenér Bohumil Páník.

„Penalta byla po mé chybě,“ kál se Pavol Bajza. „Špatně jsem vykopl balon, z čehož měli domácí brejk. Naštěstí Olayinka trefil břevno a balon šel ven, takže jsme měli i štěstí, což Karviná potřebuje.“

Záhy duel rozhodl Durosinmi. Slavie doma v lize prohrála po 59 zápasech! Naposledy na jejím hřišti uspěl Jablonec 2:0 v srpnu 2018.

„Pro nás to ale je jen jedno z vítězství, kterých potřebujeme daleko více, abychom mohli doskočit mančafty před námi a být v jejich dostřelu, než skončí základní část,“ uvedl karvinský trenér Bohumil Páník.

Čím si ale takový úspěch vysvětluje? „Vždy říkám, že občas vyhrajeme... A nám se to podařilo dnes,“ usmál se.

Důležité podle něj bylo, že nenechali domácí hráče zabíhat za obranu a překvapovat se jejich průnikovými přihrávkami.

„Dokázali jsme vzdorovat jejich hernosti. Byli jsme dobří na posledních třiceti metrech, dobře jsme tam dostupovali protihráče. Byla v tom i osobní odvaha, statečnost našich hráčů, kteří do soubojů chodili, ať to byl Svoboda, nebo oba stopeři (Kobouri a Buchta),“ chválil Páník. „Vyplatil se nám týmový výkon a čekali jsme na šance, které se nám objeví. A podržel nás gólman.“

Karvinští měli v základní sestavě šest zimních posil.

„Sestava se nám oproti podzimu hodně obměnila, ale hráči, kteří nastoupili, odvedli výborné výkony, jak ti, co jsou v klubu už déle, tak noví, kteří zapadli do týmu,“ uvedl Páník. „Už během zimy bylo znát, že se dělá dobrá parta, a to se potvrdilo v tomto zápase, kdy bojovali jeden za druhého.“

I přes cennou výhru karvinská ztráta na předposlední místo zůstala šestibodová, jelikož Teplice porazily Bohemians 1905 1:0.

„My se musíme dívat na sebe, jít postupně a sbírat v každém zápase co nejvíce bodů,“ prohlásil Bajza.

Přesto, je nyní karvinský boj o udržení reálnější? „Já věřím vždycky,“ odpověděl trenér Páník. „Důležité psychicky to však je pro hráče. Když vyhrajete na Slavii, u mistra, uspějete po dlouhém čase a slavíte vítězným pokřikem, tak jim to psychicky musí pomoci. Věřím, že jim to nestoupne do hlavy a dobře se připravíme na Jablonec.“ Ten Karvinští hostí v neděli od 15.00.