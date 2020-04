Šumulikoski: Na krajní krok je čas vždycky, tak proč se tím stresovat

Šumulikoski stejně jako zástupci zbývajících patnácti klubů odpovídali na otázky, jak naložit s ligovým ročníkem.

Slovácko je po čtyřiadvaceti odehraných kolech šesté s jednobodovým odstupem na čtvrtý Baník Ostrava. Nejlíp v samostatné české historii skončilo páté v ročníku 2003/2004, když makedonský záložník ještě válel ve středu pole.

„Těžko teď můžeme předbíhat,“ říká devětatřicetiletý manažer ligového týmu v reakci na těžkou situaci zaviněnou šířením koronaviru.

Ukončil byste sezonu hned?

To není řešením. Jde přece třeba o sponzory, kteří do ligy dali peníze. Chtěli by po takovém řešení dát ty peníze znovu? K tomuto krajnímu kroku se dá přistoupit vždycky, tak bych se tím teď vůbec nestresoval.

A co tedy?

Nejdřív je zapotřebí rozmýšlet, jestli začít bez diváků. Přece jen lidé budou ještě nějakou dobu doma, tak aby se nenudili, můžou se dívat na fotbal v televizi.

Ale kdy začít nejpozději?

To záleží na vývoji epidemie a vládních opatření. Až bude schválená nějaká změna, budou hráči potřebovat aspoň dva tři týdny společné přípravy, teď trénují individuálně, bez míče. Každopádně bych se snažil sezonu nějakým způsobem dohrát, klidně systémem středa - sobota. A vůbec bych neviděl problém v tom, kdyby pak byl třeba jen týden volna mezi současným a dalším ročníkem ligy.

Vyhovuje vám soutěž s nadstavbou? Slávistický sportovní ředitel Nezmar ji označil za paskvil.

Zase jde o peníze, všechno souvisí se vším. Ten projekt, předpokládám, vznikl proto, že pro sponzory a televize jsou další zápasy atraktivní. Je taky otázka, na kolik let je ten projekt garantovaný. Nadstavba je určitě zajímavější pro diváky. A třeba pro malé kluby je lákavé, když se jim povede vystoupit jednou za pět let výš a budou hrát víckrát s velkokluby. Samozřejmě chápu, že ty velké kluby na to můžou mít jiný pohled.

Šest prvoligových klubů včetně Sparty sáhlo ke snížení platů hráčů. Uvažujete o tom také?

Výplaty momentálně zůstávají jak jsou, čas ukáže. Nechceme nic uspěchat, udělat chybu, ale pokud by tenhle stav trval další měsíce, asi bychom se k tomu nějak postavit museli.

Lze vymyslet pro hráče jiný režim, než jen aby trénovali individuálně?

Nechceme riskovat, než vláda schválí nějakou změnu. Radši nějaký ten týden počkáme.