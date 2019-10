Věřím, že sérii bez výhry utne jeden gól, říká opavský Juřena

Jenže Opavští prohráli 0:1 a na výhru čekají už jedenáct kol. „Je to dlouhá šňůra, ale musíme se semknout jako tým. A právě teď, kdy se nám nedaří,“ prohlásil Juřena, který naplno trénuje od reprezentační pauzy.

Dodal, že se cítí dobře. „Teď už záleží jen na trenérovi, zda mě postaví,“ usmál se třinecký odchovanec.

Je přesvědčený, že byť Slezský FC nevítězí, herně se mužstvo po změně trenéra zvedlo. „Věřím, že tu nepříznivou sérii zlomí jeden gól. Gól, díky němuž vyhrajeme. Pak se neúspěchy prolomí a bude to dobré,“ tvrdí útočník.

Leč Opavští se neuvěřitelně nadřou na každý gól. Ostatně v dosavadních třinácti kolech jich dali pouze sedm, nejméně ze všech mužstev. „Šance přitom máme. Dostali jsme se do nich i teď proti Bohemce,“ podotkl Juřena. „Příležitosti měli Šafa i Hrabka (Jan Schaffartzik a Matěj Hrabina). Z toho musíme dávat góly, jinak nás to stojí body.“

Co tedy potřebují změnit, aby zlepšili koncovku? „Musíme střílet i z dálky, třeba to někdo tečuje. Občas balon odcentrujeme a buď ho někoho trefí, nebo ne. Někdy je to i na náhodu. Jediný vysoký hráč ve vápně je Renda Dedič. My to na něj hrajeme a on má proti sobě dva tři stejně vysoké protihráče.“