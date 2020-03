Sparťanský trenér Kotal před derby: Respekt a pokora ke Slavii

Zdá se, že cesta na sever současné opory Davida Moberga Karlssona může být pro Kotala před nedělním soubojem na Slavii jedinou vážnou starostí.

Jeho tým ve středečním čtvrtfinále poháru přejel Ostravu (5:0) nevídaným způsobem.

„Do derby jdeme s pokorou, s respektem ke Slavii. S náskokem vede ligu,“ vypočítával Kotal. „Samozřejmě, že nejvíc bude záležet na našem výkonu. Na taktice, jakou zvolíme. Proti Baníku jsme předvedli, co bychom chtěli hrát.“

Zásadní otázka teď zní, jestli je Sparta schopná výkon z poháru zopakovat.

„Slavia hraje jinak. Připravíme se na ni,“ říká kouč, který tým převzal po prvním jarním kole po odvolaném Václavu Jílkovi. A od té doby zažil prohru, remízu a naposledy výhru.

„První výhra těší, ale pokud chcete být dlouhodobě úspěšní, je pro trenéry důležitý výkon. Protože když se nepromění šance, tak co jako trenér naděláte?“

Sparta prožívá jednu z nejméně povedených sezon v samostatné české historii, v lize je až sedmá s pětibodovým odstupem na třetí příčku. Druhá Plzeň a vedoucí Slavii jsou v nedohlednu.

Ale v těžkých časech přece jen zasvítila, probudila se. Pro ni v pravý čas před největším zápasem v Česku.

„Ale klidnější teď před derby nebudu. To nejsem před žádným zápasem,“ říká Kotal.

Slavia - Sparta Derby sledujte v neděli od 17 hodin online.

„Kluci jsou šťastní, že se vyhrálo. Nebyli jsme v jednoduché situaci. Sparta je pod obrovským tlakem. Musí vyhrávat a ještě po dobrém výkonu.“

Semifinále poháru je první krok k nápravě současné sezony. Triumfem v něm může tým dojem ze sezony značně vylepšit. V pátek po poledni se dozví soupeře. Plzeň, Liberec, nebo Olomouc?

Se všemi týmy v současném ligovém ročníku prohrála. S Libercem dokonce dvakrát, proti Olomouci uhrála ze dvou duelů bod, s Plzní ji odveta teprve čeká.

Je pro Kotala důležitější liga, nebo pohár, z nějž vede snazší cesta do Evropy?

„Vypustit nechci nic. Máme dost hráčů, dostanou šanci a záleží na nich, jak ji využijí. Je v jejich zájmu, aby podali maximální výkon. Konkurence je hodně důležitá,“ zdůraznil sparťanský kouč.

Tváří se přísně i po vítězství. Nepoznáte na něm, jakou má náladu. Vítězství 5:0 nad Baníkem hodnotil střízlivě, byť vnitřně musel mít radost.

„Určitě je to pro nás úleva. A pro hráče je to důležité i z toho pohledu, aby si uvědomili, že když budou tvrdě pracovat, tak to přinese úspěch. Já jsem celkem spokojený, že jsme Baník nenechali hrát. To jsme plnili důsledně. A taky jsem rád kvůli fanouškům. Za tu podporu, kterou od nich máme, si radost už zasloužili.“

A teď jim udělat ještě větší radost na Slavii...

Kotal je sice se Spartou spjatý téměř padesát let, ale v derby jako hlavní kouč zažije premiéru. Jako útočník v sedmdesátých letech minulého století jeden souboj se Slavií rozhodl.

„To si moc nepamatuju. Že jsem dal gól? Už vím, z penalty, že jo? Jedna jedna to bylo? Ne? Jedna nula jsme vyhráli. Tak vidíte,“ říkal pobaveně.

„Ale taky si vybavuju, jak mi jednou zlomili nos. U nich na Slavii, snad Franta Cipro? Nebo ne? Měli tam tvrdé stopery Mareše s Lužou, tak možná oni,“ vzpomínal s úsměvem.