Kolář: Nejsem slepý, vidím, že nám to neklape. Ale v derby to nakopneme

Červenobílí po dvou porážkách na jaře ztratili šest bodů ze svého šestnáctibodového náskoku. „Ale já nad tím tedy rozhodně nepřemýšlím,“ vypálí Kolář bez přemýšlení.



„Pořád máme dostatečně velký náskok a není důvod otáčet se za sebe. Navíc věřím, že v derby se znovu nakopneme a pojedeme stejně jako v té první půlsezoně,“ pokračoval.

Ale sparťané se před nedělním soubojem povzbudili.

Pohárová výhra 5:0 nad Baníkem jim určitě pomůže, protože se dlouhodobě trápili. Ale já věřím, že je v neděli zase vrátíme zpátky tam, kde byli.

Už devětkrát v řadě jste v derby neprohráli, to vám dodává sebevědomí?

O dobré bilanci z poslední doby samozřejmě víme. Nechci to zakřiknout, ale věřím, že v tom budeme pokračovat a že se právě od toho utkání odpíchneme, protože zatím ty naše výkony nebyly dobré. Všichni to cítíme.

Dvě porážky ze tří jarních zápasů. Chybí opory víc, než jste si před startem jara připouštěli?

Suk, Hušba i Škoďák, kteří odešli, jsou nesmírně silní mentálně a v důležitých momentech nám hodně pomáhali, ale teď jsou tu jiní, kteří to musejí vzít na sebe.

Včetně vás?

I já jsem tu už docela dlouho a s ostatními se snažíme mladším klukům pomoct. Říct jim, o co tady hrajeme. Oni nezažili zápasy o titul, nevěděli, o čem to je, ale všichni jsou to kvalitní fotbalisti, nejlepší v republice. Takže se nemáme čeho bát.

Navíc vaše ztráty zatím výhradně přicházely jen na hřištích soupeřů, doma jste pořád stoprocentní.

Ale ani výkon s Opavou, kterou jsme tady porazili, nebyl optimální. Celkově si nevytváříme tolik šancí jako na podzim a dostáváme góly z hloupých chyb.

Obrana vás trápí nejvíc?

Je to o celém týmu. Zdobila nás poctivá práce, makali jsme jeden za druhého, vysoko presovali. Hráli jsme jednoduše, což nám teď chybí. Ale doufám, že jsme se z toho už dostatečně poučili.

Vám navíc chybí poslední nula k vyrovnání rekordu Petra Čecha a Zdeňka Jánoše, kteří jich v jedné sezoně posbírali sedmnáct.

Ale rozhodně se k tomu nechci upínat. Když jsem posledně myslel na to, že jsem mohl dorovnat Petra Čecha v počtu minut bez inkasovaného gólu, dostal jsem tady od Příbrami hloupý gól. Důležitější je pro mě, abychom vyhráli. A věřím, že rekord přijde sám.