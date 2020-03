Nadšení na Spartě. Cítil jsem z týmu sílu, tak chceme hrát, řekl Dočkal

Sparta ve středu večer ve čtvrtfinále poháru smetla Ostravu 5:0. Po jarním strádání jde o překvapivý výsledek i výkon. Byl mimořádný.

„Od začátku jsem z toho měl dobrý pocit,“ podotkl Dočkal.

Byla to jiná Sparta, než jakou jste znali dosud v současném ročníku.

Pevná v defenzivě, nepříjemná pro soupeře ve středu pole, nebezpečná v útoku. Baník neměl nárok. S výjimkou prvních patnácti dvaceti minut to byla hra na jednu bránu.

„Jsem rád, že jsme zápas zvládli hlavně herně. Neřekl bych, že by byl Baník odevzdaný, slabý, to ne. Než jim vyloučili hráče, snažil se za každou cenu hrát fotbal, ale nám dobře fungovala organizace hry. Byl to spíš naším dobrým výkonem,“ podotkl Dočkal.

„Cítil jsem z týmu sílu. Agresivita, dostupování hráčů, tlak na soupeře, měli jsme odražené míče a hned jsme útočili. Vlastně jsme ani neměli výpadek. Takhle chceme hrát,“ zdůraznil Dočkal.

On sám byl od loňského března téměř rok mimo hru, po vleklých potížích s achilovkou se na začátku jara do pohody nedostal. Naposled proti Zlínu seděl na lavičce. Proti Baníku už zase připomínal Dočkala před zraněním.

„Cítil jsem se dobře, fyzicky. Samozřejmě mi pomohl vývoj zápasu.“

První gól po dvaceti minutách Spartu nastartoval, druhý krátce po půli uklidnil a třetí po hodině hry rozhodl. Čtvrtý a pátý už vyplýval z exhibičního projevu. Proměnit jen vyložené šance, rozdíl ve skóre mohl být mnohem vyšší.

„Přitom to pro nás nebylo jednoduché. Všichni víte, v jaké situaci jsme byli. Tři zápasy na jaře jsme nevyhráli. Ale teď bude důležité, abychom to zopakovali.“

V neděli tým čeká Slavia. Derby, vypjatý zápas. Maximálně vyhecovaný a nervózní. Sparta se před ním zhluboka nadechla.

„Jiné utkání, jiný soupeř, jiný fotbal. Těžké pro nás takový výkon zopakovat,“ přemítal sparťanský kapitán.

„Ale samozřejmě je pro nás dobře, že před derby jsme odehráli tak dobrý zápas. Kdybychom vypadli, šlo by se nám do něj hůř. Teď si věříme.“