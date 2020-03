Sparta posiluje realizační tým. Kotalovi bude dělat asistenta i Loučka

„Prošel jsem sparťanskou mládeží, hrál jsem tady za béčko i áčko, o to je to pro mě silnější,“ řekl pro klubový web, který novinu v pátek oznámil.

Sedmatřicetiletý Loučka doplní Michala Šmardu coby asistent Václava Kotala, s kterým spolupracoval i u třetiligové rezervy.

Loučka je odchovancem Sparty, byť v nejvyšší soutěži za ni odehrál jen pět zápasů v sezoně 2005/06. Za sebou má i angažmá v Opavě a Jablonci, v první lize odehrál 269 zápasů a dal 15 branek.



„Sparta mě vychovala do velkého fotbalu, díky ní jsem mohl hrát na té nejvyšší úrovni. Cítím, že bych to měl klubu vrátit a doufám, že se mi to teď podaří,“ říká nový sparťanský asistent.