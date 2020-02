Dobrá hra nic neřeší, potřebujeme body. A o ty jsme přišli, litoval Kotal

„Naše neefektivita hlavně při standardních situacích a naopak efektivita soupeře utkání rozhodly,“ přemítal Kotal, když poprvé jako sparťanský hlavní kouč hodnotil zápas. „Z tohoto pohledu jsem nespokojený.“

Potěšilo vás něco? Předvedená hra?

V určitých momentech ano. Chtěli jsme hrát postupný útok, ale málo hráčů se zapojovalo do přípravné fáze. Postrádal jsem víc průnikových přihrávek za obranu na naše rychlé hráče. Máme na čem pracovat.

To znamená? Jaká je vaše představa, kam by hra měla směřovat?

Hodnotím hru, jaká je. Teď nás čeká Zlín, který prohrál, takže to zřejmě bude dobývání. Proti Olomouci jsme prostor měli, jen jsme ho nedokázali využít - toho lituju. Sigma hraje vysoko, chtěli jsme z toho těžit, ale nepovedlo se.

Udělal jste pět změn, po dlouhé době hrál třeba záložník Karlsson. Jak jste byl s novými tvářemi spokojený?

Kdyby dal Karlsson gól, spokojený bych byl... Co se týče nasazení, klukům se nedá nic vytknout, což je podstatné. Myslím, že Mandjeck podal dobrý výkon, to samé i Dočkal s Kangou, i když mám výhrady k jejich postavení při zakládání akcí. Škoda, že se nám zranil Krejčí, museli jsme měnit něco, co jsme si připravovali.

Jak se vám líbila stoperská dvojice Mandjeck - Hancko?

Rozhodující jsou opakované výkony. Věděli jsme, že Chytil si výborně kryje míč, na to oba reagovali velmi dobře. Celkově jsem s hrou jakž takž spokojený, ale standardky mě moc mrzí. V obou pokutových územích nám chyběl důraz.

Což se děje opakovaně.

Souboj musíte absolvovat, jít do něj. Ještě v neděli jsem klukům ukazoval sobotní zápas Dortmundu proti Brémám, kde bylo názorně vidět, jaké góly padají ze standardek. Říkal jsem: Pánové, když míč necháte propadnout, hrozí nebezpečí. Bohužel jsme to tentokrát odnesli my.

Jak jste viděl výkon Hložka na hrotu útoku?

Pracoval, bojoval, jen škoda, že nedal gól. On, Plavšič i Karlsson měli šance, ale efekt nula.

Upínáte se k návratu Drchala, který by do vašeho stylu hry mohl sedět?

Neupínám se k ničemu. Stavím zdravé hráče, potřebujeme výsledky. Dobrá hra nic neřeší, potřebujeme body. A o ty jsme přišli.

Máte dojem, že tým proti prvnímu jarnímu zápasu s Libercem udělal posun?

Data jsem ještě neviděl, ale myslím, že sprintových náběhů tam bylo dost. Vyhodnotím si to, až budu znát detaily. Pro diváka to asi bylo hezké utkání, pro mě už horší.