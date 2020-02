Jak Sparta řešila Jílka. Neúspěšná mise, jde na moje bedra, řekl Rosický

Když zkušený kouč loni vzal angažmá ve Spartě u nově zrozené třetiligové rezervy, na Spartě věděli, že v případě jakýkoli potíží mají kam sáhnout.

Dalo se tušit, že když se Václavu Jílkovi u prvního týmu dařit nebude, tak je Kotal první na řadě. „Tak to mě určitě nenapadlo,“ rozesmál se sedmašedesátiletý kouč.

Ta situace začátkem týdne nastala. Už po necelých devíti měsících od Jílkova nástupu. Mužstvu se totiž nedařilo od začátku ročníku a problémy se stupňovaly. „Ale žádné myšlenky na odvolání jsme neměli,“ tvrdí Rosický.

Nepovedený podzim hlavní kouč ještě ustál, ale mizerné zápasy v přípravě a následný kolaps v úvodním jarním kole proti Liberci (0:2) donutily vedení jednat.

Tomáš Rosický o časté výměně trenérů Sparty Od chvíle, kdy Tomáš Rosický v prosinci 2017 ukončil aktivní hráčskou kariéru a přesunul se do sportovního vedení Sparty, u prvního týmu zažil šest trenérů: Stramaccioniho, Hapala, Ščasného, Horňáka, Jílka a teď Kotala. „Proč se tady trenérům dlouhodobě nedaří? Velice dobrá otázka, to je na velkou debatu. Ty nároky z hlediska fanoušků a médií jsou obrovské. Sparta není pro každého,“ poznamenal.

„Soustředění ve Španělsku a porážky v přípravných zápasech nám dobré signály nedávaly. Byl to zdvižený prst, ale o změně jsme pořád neuvažovali,“ zdůraznil Rosický.

„Ale pak přišel Liberec. To byl šok. Já jsem pár dní před zápasem říkal, že chceme vidět organizovaný tým, který se bude prát za rudý dres. Ale nic z toho tam nebylo. Trenérská práce je hlavně o tom, jak dokážete na tým přenést a naučit ho své myšlenky. Důležité je budování sebevědomí u hráčů, emoce. Ale zápas s Libercem byl z naší strany bez emocí. To byl pro mě největší alarm.“

Rosický s generálním ředitelem Františkem Čuprem v sobotu večer po zápase a celou neděli řešili, co s tím udělají. Odvoláme Jílka? Dáme mu ještě šanci?

„Bavili jsme se i o trenérské změně,“ přiznal Čupr.

I proto se během pondělí sešli s trenérem Kotalem. „Byl byste ochoten se ujmout áčka, kdybychom udělali změnu a Jílek skončil?“ zněla otázka.

„Sice těžké rozhodnutí, ale měl jsem hned jasno. Vždyť já Spartou prošel jako hráč i trenér. Tady jsem začal,“ podotkl Kotal.

Pořád byl ještě trenérem prvního týmu Václav Jílek, kterého si vedení pozvalo na úterní osmou hodinu ranní. „Chtěli jsme vědět, jak on situací vnímá. A vzešel z toho závěr, že jsme s ním ukončili spolupráci,“ podotkl Čupr bez podrobností.

Nový sparťanský trenér Václav Kotal

Jinými slovy, Jílek na Rosického s Čuprem nepůsobil dojmem, že je schopný Spartu zvednout, vytáhnout z nesnází. Že by pod ním tým mohl růst, když s ním za osm měsíců pohnout nedokázal.

„Sparta se musí vyvíjet, rozvíjet a vítězit. Tak to mám nastavené já. Ale po osmi měsících tady není ani jedno z toho. Mise byla neúspěšná,“ podotkl Rosický.

On vybral Jílka, on mu důvěřoval, on ho držel během podzimu i po něm, i když hra ani výsledky nestály za nic. „Jednoznačně je to moje zodpovědnost, jde to na moje bedra,“ kývl Rosický.

Nabízí se jednoduchá otázka: proč Jílka neodvolali už po podzimu, aby si jeho nástupce mohlo tým „osahat“ v zimní přípravě?

„Viděli jsme, že problémy máme. Ale i přes ty problémy, které v týmu jsou, jsme mu chtěli dát ještě čas na přípravu. Ale ten pohled měnilo herní soustředění. Na podzim jsme si aspoň vytvářeli šance, v přípravě už ani to ne,“ vysvětlil Rosický.

Nástupce Jílka se nabízel, Rosický nemusel nikoho hledat. Stačilo oslovit kouče z vedlejšího hřiště v tréninkovém centru na Strahově, kde vedle sebe funguje první tým, třetiligová rezerva i mládež.

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Václav Jílek na tiskové konferenci před zahájením jara 2020.

„V létě jsme si nově nastavili fungování áčka a béčka, oboje spadlo pode mě. Chtěli jsme mít dva silné trenéry. Byli jsme nadšení, když Václav Kotal vzal béčko. Když pak skončil Jílek, byla to jednoznačná volba,“ přiznal Rosický.

„Odvolání Jílka jsme rozhodně neplánovali, bylo to strašně rychlé. A pak jsme hned věděli, že v Kotalovi máme silnou osobnost,“ doplnil Čupr.

Svůj záměr Rosický s Čuprem oznámili klubovému majiteli Danielu Křetínskému. „Řekl nám, že je to pozitivní změna. Zásadním způsobem do toho nezasahoval,“ ujistil Čupr.

Olomouc - Sparta Sledujte v neděli od 17 hodin online.

Kotalova mise začala úterním tréninkem, první zápas ho čeká v neděli v Olomouci. „Věřím, že bude úspěšný a že tady bude co nejdéle. Po sezoně si všechno vyhodnotíme. Václav Kotal není dočasný trenér. Je to trenér, kterého si vážíme,“ zdůraznil Čupr.

Posily nedostane, musí vyjít ze současného kádru. „Je nepravděpodobné, že by někdo přišel,“ řekl Rosický.

Vyloučený je i návrat záložníka Martina Haška, který poslední týdny trénoval pod Kotalem v béčku. „Martin chce ze Sparty odejít, ale situace vývoj nemá,“ upřesnil Rosický.