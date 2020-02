Zklamaný Sáček: Pohled na tabulku bije do očí. Sparta má být úplně jinde

„Zase jsme prohráli, zase jsme zklamaní a naštvaní sami na sebe,“ kroutil hlavou a těžce hledal slova. „Nezbývá nám nic jiného než teď doma proti Zlínu od začátku makat a vyhrát.“



Vážně vám teď hrozí, že vypadnete i z elitní šestky. To už je hluboká krize, ne?

Asi jo. Když se podíváme na tabulku, bije to do očí. Sparta má být úplně někde jinde.

V Olomouci jste doplatili na neproměňování šancí.

Šance jsme měli, hlavně po průnicích ze stran, ale nevyřešili jsme to ve finální fázi. Nikdy jsme nenašli toho správného hráče. A pak navíc z rohu dostaneme takový gól... To se nesmí stávat.

Už podzimem jste se protrápili, ale góly jste dávali. Teď na jaře jste po dvou zápasech na nule. Proč?

Uf, těžko říct. Šli jsme snad dvakrát nebo třikrát sami na bránu, škoda, že jsme to neproměnili. Je to o nás, musíme se podívat na video, vyhodnotit si to, pak to hodit za hlavu. A důkladně se připravit na Zlín.

Jak se vám hrálo ve středu zálohy?

Snažil jsem se podat co nejlepší výkon, ale bohužel to tentokrát nestačilo.

A co - kromě vaší pozice - stihl změnit nový kouč Kotal?

Od doby, co přišel, trénujeme víc. Ale hodnotit to po pár dnech je těžké.