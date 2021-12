Za Vrby je z Letné tvrz. Proč Sparta ztrácí venku, na co vlastně doplácí?

Do konce podzimu už sparťané hrát doma nebudou, závěrečný duel roku 2021 je čeká příští sobotu na stadionu v Mladé Boleslavi proti Hradci Králové.

Nedělním triumfem 5:1 nad Bohemians potvrdili, že od příchody Vrby by protivníci měli mít z Letné zase strach. „Tak by to mělo být,“ poznamenal k domácí bilanci středopolař David Pavelka.

„Domácí prostředí dokážeme využít. Jen nás mrzí, že tady nemůžou být fanoušci. Kdyby mohli, naše síla by byla ještě větší. Když sem přijít mohli, byla to pro nás obrovská pomoc,“ zdůraznil Vrba.

Trenér Vrba o ... hodnocení kouč po zápase s Bohemians ...o Dočkalovi. „Na to, že v poslední době hrál míň, tak to zvládl velmi dobře. Co se týká jeho role v týmu a dalšího působení ve Spartě, spíš je to otázka pro sportovního ředitele a vedení. Když se mě zeptají, tak to je spíš otázka na březen. Já si Bořka cením, v mužstvu i v kabině je velmi důležitý. A konečně i proti Bohemce ukázal, že je pan Fotbalista.“ … o Hložkovi. „V minulé sezoně byl nejlepší střelec, teď má za podzim deset asistencí. Dřív nastupoval spíš na hrotu, tím se dostával víc do šancí. Teď hraje spíš pod hrotem, zrychluje hru, připravuje šance pro spoluhráče a potvrzuje svou výjimečnost a kvality.“

Je pikantní, že poslední porážku na Letné mají na svědomí právě Bohemians. To tenkrát v únoru stálo místo Vrbova předchůdce Václava Kotala.

„Jsem tady od čtvrtého února. Ne že bych si pamatoval každý podpis smlouvy, přece jen bylo jich už hodně. Ale čtvrtého února se narodil táta, proto si to pamatuju,“ líčil Vrba s úsměvem.

Od té doby je Letná nedobytná. Ani Slavia, která v předchozích sezonách zde snadno vyhrávala i o tři branky, tady v říjnu padla.

Vrba často zdůrazňuje, jak mu na domácích zápasech záleží. „Protože musíme fanoušky potěšit. To je základ.“

Po osmnácti kolech je Sparta až třetí, na vedoucí Slavii ztrácí pět bodů, na druhou Plzeň má dvoubodovou ztrátu. Sráží ji zápasy venku, v nich ztratila celkem deset bodů. To dělá ten rozdíl proti Slavii.

„Nevím, jestli to řeknu úplně ideálně. Ale možná je to tím, že i venku chceme hrát fotbal, otevřený fotbal a na to doplácíme. Soupeři hrají jinak, jsou aktivnější, my chceme hrát s míčem, dominovat a někdy se nám to nedaří,“ přemítal Vrba.

Sparta na hřištích soupeřů v osmi zápasech dostala patnáct branek, kdežto Plzeň jen sedm a Slavia osm. I tady lze hledat, proč v honbě za titulem Sparta ztrácí.