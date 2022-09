Vrba na Spartě jako soupeř: Možná už mě Priske zná, s bodem jsem spokojený

Pavel Vrba se vrátil na Letnou po čtyřech měsících, v polovině května byl kvůli špatným výsledkům z pozice sparťanského kouče odvolán. A vzápětí se upsal Baníku.

„Na Spartě jsem se cítil dobře. Spolupracoval jsem s Tomášem Rosickým a to bylo v pohodě. Co se stalo pak, to je úděl trenérů těch mužstev, které mají větší ambice, než je kvalita hráčského kádru,“ řekl Vrba.

„Jinak Spartě přeju, ať se jí daří. Já jsem rád za bod, moc si ho cením. Sparta udělala všechno, aby vyhrála, ale my jsme jí to nedovolili. Možná jsme šli za tím víc než Sparta za vítězstvím,“ prohlásil ostravský kouč.

Je deváté kolo a vy jste šestým týmem, který Spartu obral o body. Po svých zkušenostech z Letné dokážete se vcítit do svého protějšku Briana Priskeho, co prožívá?

Dočetl jsem se, že mě nezná, že neví, kdo jsem. Tak se k tomu nechci moc vyjadřovat. Možná už mě zná.

Pavel Vrba o výkonu Plavšiče „Hodili jsme ho hned do vody, a čekáme, že nám pomůže. S jeho výkonem jsme spokojený, ne nadšený, ale spokojený určitě.“

Když tady před dvěma týdny uspěl Zlín (0:0), zaznělo, že Sparta je čitelná. Vás také nepřekvapila?

Když chcete, aby tým byl úspěšný, musí mu pomáhat individuality, které vám zápas rozhodnou. Jenže Sparta se jich zbavila. Není Hložek, není Hancko. Ti byli moc důležití. Jsou tady noví hráči a možná mužstvu chybí sehranost. Ale na druhou stranu je to Sparta. Nekupuje hráče druhé kategorie, aby čekala, až se sehrají, ale kupuje kvalitu. A ti hráči by ji měli v rozhodujících momentech ukázat. Ale jak je vidět, rozdíloví hráči tady nejsou.

Tvrdíte, že jste spokojený s bodem. Nemrzí vás, že jste nepřevedli víc do útoku?

Sparta předvedla víc? Asi ano, že. Hráli jsme se Spartou, nebo s Vlašimí? Hráli jsme doma, nebo venku? Tak vidíte.

Co tím přesně myslíte?

Samozřejmě, když se budeme bavit o naší předfinální fázi, šli jsme do několika brejkových situací, ale nedohráli jsme je. To mi vadí. Hráčům jsem ukazoval, jak tady hrál Zlín, jak ty situace vyřešil a dostal se do brankových příležitostí. Předvedl, jak přesně se tady se Spartou dá hrát. Pravda, měli jsme být přesnější a mohli jsme získat víc.

Co se s týmem dělo v prvních dvaceti minutách, kdy se takřka nedostal za polovinu hřiště, byl bojacný?

Hlavně se musíte podívat, proč to tak bylo. Z naší strany to nešlo ani ovlivnit.

Inkasovali jste z rohu, který se zahrávat neměl. To máte na mysli?

Roh, ano, máte pravdu. Ale náš problém je, že jsme se zachovali nedůsledně, nedůrazně a ještě... Jak to bylo v Tankovém praporu, jak to Lukáš Vaculík vysvětloval Romanovi Skamene. Nezodpovědně? To byla hezká scénka.