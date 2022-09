Priske: Snad jsme fanoušky neztratili. Chápu je, že vyjadřují silné emoce

Sparta v sobotu večer popáté za sebou remizovala, s Baníkem Ostrava hrála 1:1.

V letošní sezoně ztratila body v šestém utkání z devíti, v domácím prostředí v pěti duelech vyhrála jen jednou a má skóre 5:4. Hodně mizerná bilance.

Na Letnou přišlo patnáct a půl tisíce diváků. V předchozích domácích zápasech to bylo 13 275 na Liberec, 14 259 na Olomouc, 17 305 na Bohemians a 12 354 na Zlín, což jsou na české poměry mimořádné návštěvy.

Z fotbalu však radost mít nemohou.

„Já moc dobře vím, jak jsou fanoušci pro klub důležití. Teď jsou nespokojení a vyjadřují silné emoce. Hodnotí nás podle výsledků. Ani my nejsme z výsledků nadšení,“ řekl Priske.

Pět zápasů bez vítězství. Nemyslíte si, že tím jste už většinu fanoušků ztratili?

Věřím, že jsme fanoušky neztratili. Věřím, že výsledky přijdou už s ohledem na to, jaké úsilí hráči do zápasů dávají. Chybí nám poslední kousek, poslední kus kvality, abychom zápasy vyhrávali. Máme podklady, data, víme, jak tým hraje. Největší úkol teď je, aby hráči zůstali hladoví a ambiciózní.

Jak vy osobně vnímáte situaci? Neobáváte se, že byste mohl být odvolán? Nebo jste pořád sebevědomý?

Děkuju za tuhle otázku. Já se nestarám o to, co by se mohlo se mnou stát. Neřeším to. Tuhle práci budu dělat do chvíle, než mi někdo řekne, ať skončím. Soustředím se na každý trénink, na každý zápas. Vidím, že tým má disciplínu, že v některých aspektech hry umí dominovat. Bohužel, nemáme body, které bychom si za některé výkony zasloužili.

I teď proti Baníku?

Myslím si, že jsme nehráli špatný zápas, byli jsme o dost lepší než soupeř. Vyhrát jsme si zasloužili. Baník měl jednu střelu z víc než dvaceti metrů a uhraje tady remízu. Jsem zklamaný a naštvaný. Ale taky se cítím být zodpovědný nejen za výsledek, ale i za to, jak se mužstvo prezentuje.

V čem je hlavní problém, že nevyhráváte?

Máme problém se střílením gólů, s vytvářením a proměňováním šancí. Po minulém utkání v Teplicích nebyl v pořádku ani náš přístup k defenzivním povinnostem, ale to nyní říct nemůžu, v obraně to bylo v pohodě. Soupeře jsme pustili k jediné střele, dobře jsme bránili. Největším problémem je, abychom hru přetavili v góly. V takovém zápase musíme dát minimálně dva tři.

Ale jak, když nemáte ani šance? Proti Baníku jste v druhé půli měli jednu, ale Čvančara ji nedal.

Můj pocit to tak úplně není, ale samozřejmě bych si přál víc šancí. Soupeře jsme zatlačili, útočili jsme v hodně hráčích. Už dřív jsem mluvil o větší kvalitě, o správném rozhodnutí v situacích. Potřebujeme, aby hráči byli ve vápně připravení, když se k nim míč dostane.

V čem ještě máte rezervy?

Chybí nám lepší spolupráce mezi hráči, v sestavě jich je hodně nových, potřebují se sehrát. Ale čas nemáme, to mi je jasné. Problém je, že si nedokážeme poradit s tím, když soupeř má pětačtyřicet minut v zápase osm hráčů v pokutovém území.

Cítíte, že na týmu leží deka, že je v depresi?

Deprese, to je moc silné slovo. Deprese je vážná nemoc, takhle daleko bych nešel. Ale pokud bych měl mluvit o náladě v kabině, tak je to nespokojenost s tím, že nevyhráváme, že hráči nejsou odměněni za své výkony.

Jak a k čemu využijete nadcházející reprezentační přestávku?

Hodně hráčů odjede na reprezentační srazy. Budeme trénovat společně s béčkem a využijeme toho, aby nabrali energii. Věřím, že se do tréninku víc zapojí Láďa Krejčí. Haraslín odjíždí na sraz slovenské reprezentace. A věřím, že až se reprezentanti vrátí, přinesou s sebou energii a dobrou náladu.