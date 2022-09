Pět remíz, pět problémů. Sparta opět ztratila, fanoušci házeli světlice

Tentokrát skutečně platilo, že Sparta dominovala, jak s oblibou opakuje její dánský trenér Priske. Jako důkaz dokonce po utkání vyvěsil na svůj Instagram přehled statistik.

Střely? 26:2.

Držení míče v procentech? 67:33.

Očekávané góly? 1,73:0,03, což je v téhle trendy metrice až zarážející rozdíl.

Pokud by se zápasy rozhodovaly podle statistik, na Letné by se v sobotu večer juchalo po snadném vítězství. Jenže do tabulky se počítají skutečné góly a skutečné body - a těch má Sparta mnohem méně, než si před sezonou malovala.

Poslední zpráva zní: Sparta - Ostrava 1:1.

„Věřím, že výsledky přijdou. Už s ohledem na to, jaké úsilí hráči do zápasů dávají. Chybí nám poslední kousek, poslední kus kvality, abychom zápasy vyhrávali. Máme podklady, data, víme, jak tým hraje. Největší úkol teď je, aby hráči zůstali hladoví a ambiciózní,“ pravil Brian Priske.

No jo, jenže s nepovedenými výsledky se motivace zpravidla vytrácí. Nemluvě o trpělivosti, kterou ztrácejí fanoušci. Přesto jich přišlo přes patnáct tisíc, což je na tuzemské poměry vynikající číslo, ovšem nespokojenost s pátou remízou v řadě byla úměrně tomu hlasitá.

Je zřejmé, že ani pro sympaťáka Priskeho nebudou mít sparťané náklonnost věčně. Jistě jim lichotí, když trenér na každém setkání s novináři zdůrazňuje, jak jsou příznivci pro tým důležití, ovšem ti nejradikálnější se těžko nechají uchlácholit, dokud se nedostaví výsledky.

V sobotu po zápase naházeli směrem k hráčům a realizačnímu tým dokonce několik světlic a dělbuchů. Zřejmě i jako reakci na tradiční kolečko, které Priske svolává přímo na trávníku. Napoprvé se fanouškům nečekaná novota líbila, protože měla ukázat, že mužstvo dýchá společně. Podruhé už se kolečko přijímalo spíš vlažně, potřetí s pískotem, počtvrté s nadávkami, popáté se přešlo k pyrotechnickému protestu. „Není správné, co fanoušci udělali, ale my musíme respektovat, že jsou zklamaní. Cítí silné emoce, zlobu, zuřivost,“ poznal trenér Priske.

Pojmenovat umí realitu výtečně, neztrácí nervy a poděkuje i za otázku, která mu musí být nepříjemná. Nicméně to všechno pozitivní, co jeho příchod nabídl, zahaluje těžká výsledková mlha.

Už to, že Sparta na konci července neprošla přes průměrný norský Viking v předkole Konferenční ligy, leccos naznačilo. Pět nerozhodných výsledků se soupeři ze středu či spodních částí tabulky, to už je pro Spartu průšvih. Bez ohledu na to, jak se duely vyvíjely a jestli v nich soupeře statisticky zadupala do země, což se stejně většinou nedělo.

Naposledy proti Baníku měla sice převahu (především tedy v prvním poločase), ale zase narazila na to, že v šestnáctce její dominance končí. Priske sice vytrvale sází na rozestavení se dvěma útočníky, ale Kuchta s Čvančarou si zatím na hřišti nerozumějí. Potetovaný čahoun Čvančara aspoň dře a když už se mu gólově nedaří, pomůže v soubojích nebo mezihře. Zatahuje se ke středu pole a snaží se být aktivní.

Zato reprezentační hrot Kuchta, který byl hned v úvodním ligovém kole vyloučený za surovost, působí vyčpěle, bez zájmu, bez emocí. Deváté ligové kolo proti Baníku odchodil, téměř nebyl u míče, nedostal se ani do náznaku šance. Jako by snad spoléhal na to, že někdo ze spoluhráčů ukličkuje čtyři pět soupeřů a šoupne mu míč před prázdnou branku.

Pokud bude podobně laxně pokračovat a Priske jej v sestavě nechá, říká si Sparta ještě o větší malér. Může držet míč třeba celý zápas, ale pokud nebude mít na hřišti jedenáct bojovníků, kteří se budou neustále nabízet a aktivitou soupeře vyšťaví, nemůže se posunout vůbec nikam.

Fotbalisté Sparty po remíze s Ostravou.

Během reprezentační pauzy, která právě nastává, by si měl trenér Priske rozmyslet, jak dál. Na pět nerozhodných výsledků připadá pět problémů.

1. Jak probudit Kuchtu.

2. Jak a případně kým do mužstva natlouct vyšší kreativitu, která rozhoduje ve finální fázi hřiště. Nabízí se třeba změna rozestavení.

3. Jak uzdravit marody Krejčího, Čelůstku nebo Vindheima. Mimochodem, křídelník Pešek je po operaci zkříženého vazu v koleni, takže nejméně půl roku mimo.

4. Jak udržet bojovou náladu, když nejsou výsledky.

5. Jestli pokračovat v pozápasovém kolečkovém rituálu, který mnohé příznivce dráždí. Gesto, které v počátku zaujalo, se okoukalo a hlavně ztratilo význam. Copak je třeba si problémy opakovaně vyříkávat na veřejnosti, před tisícovkami diváků, když se všechno dá probrat za zdmi kabiny?

Dost je toho k přemýšlení, než se Sparta vrátí 1. října do hry.