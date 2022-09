Výbušný návrat na Letnou. Vrba se na Spartě bude rvát o body i pověst

Poprvé se vrací. Jako vyděděnec, který se na Letné marně snažil o sparťanskou náklonnost. Pavel Vrba a Sparta, to se prostě nedalo přilepit k sobě. Ne že by snad renomovaný trenér neměl dost úsilí. A ne že by mu slavný klub nešel dost na ruku. Jenže třaskavé spojení drhlo.