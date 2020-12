Trpišovský po derby: Jestli už jsou na Simu nabídky, raději o nich nechci vědět

Slavia na Letné po roce zase kralovala a podruhé v řadě na půdě rivala vyhrála rozdílem třídy - 3:0.

„Kluci odehráli skvělý zápas, byla to pro ně zasloužená odměna za práci a odvahu, kterou do toho dali,“ hodnotil Trpišovský. „Důležité samozřejmě bylo, že jsme přečkali penaltu, ale věřím, že se nacházíme v takovém rozpoložení, že bychom utkání stejně otočili.“

Při penaltě vás podržel gólman Kolář a krátce poté dvakrát udeřil Sima, váš tahoun.

Přitom herně to od něj tentokrát nebyl nejlepší výkon, byť byl nebezpečný a skvěle pracoval, hodně se musel stahovat i do defenzivy, kde odvedl výbornou práci. Výkonnostně měl i výraznější zápasy, ale znovu ukázal, že má skvělou koncovku.

Nejdřív při prvním gólu zase vyskočil výš než všichni ostatní, při druhé trefě si mistrovsky přebral míč a chladnokrevně zakončil.

Byly to situace, které ho charakterizují. Výborný výběr místa i skvělý dotek do pohybu a zakončení. U něj máte jako trenér jistotu, že se do šancí bude dostávat - a jemu se navíc daří je proměňovat.

Možná je ještě brzy, ale máte už na Simu i konkrétní nabídku?

Upřímně nevím. A i kdyby nějaká byla, tak o ní radši ani nechci vědět. Já si na poslední dva dny vypnul telefon, nechci nic řešit, zatěžovat se, protože zápasy teď jdou v rychlém sledu, jedeme v kuse až do 23. prosince. Ale je jasné, že devatenáctiletý hráč s takovou výkonností v Evropě jistě nějaký ohlas vzbudil. Po jeho druhém gólu mě napadlo, jak dlouho ho ještě dokážeme udržet.

Překvapilo vás, jaký byl mezi vámi a Spartou rozdíl?

Řekl bych, že to pořád bylo utkání dvou velkých klubů, vždyť Sparta byla v sezoně dlouho na prvním místě, v létě investovala, přivedla tři reprezentanty, má skvělý kádr se zkušenými hráči i mladými talenty. Mají sílu a v derby se absolutně všechno maže. My stavíme za pochodu nové mužstvo a i proto jsem hrozně rád, že zápas dopadl, jak dopadl. Samozřejmě, že tam byly ztráty, nedokonalosti, ale v důležitých momentech jsme udělali jen jednu chybu, byla z toho penalta, kterou jsme díky Kolářovi přečkali.

A po výhře v derby vedete ligu o pět bodů. Co to znamená?

Vůbec nic. Máme za sebou deset zápasů, ale dalších čtyřiadvacet kol nás ještě čeká. Zvlášť v téhle době se může stát cokoli, je složité něco predikovat. Navíc my jsme i loni poztráceli body v Karviné a v Opavě a letos jsme už zaváhali s Pardubicemi nebo Brnem. Máme mladé, talentované a dravé hráče, s kterými je radost pracovat. Jsem šťastný za to, jak se tým v derby prezentoval, ale musíme to opakovat dál. Dobře víme, že ve fotbale může být za týden nebo čtrnáct dnů všechno jinak.