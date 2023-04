Priske: Výsledek zklamání, výkon solidní. Sparťanský kouč chválil Slovácko

Sparta v sobotu odpoledne remizovala na Slovácku (1:1), podruhé za sebou nevyhrála, což je trhlina pro titulové ambice.

Po rozpačité úvodní půlhodině prohrávala, pak se zlepšila, ale nevyužila spoustu nadějných příležitostí a nakonec byla ráda, když Krejčí dvacet minut před koncem proměnil penaltu.

Jak se na výsledek díváte z vašeho pohledu? Ztratili jste dva body, nebo naopak jeden získali?

Tímhle způsobem to hodnotit nechci, neřeknu ani jedno, ani druhé. To si musíte vyhodnotit vy, není to na mně. Hráčům jsem po zápase řekl, že s výkonem jsem spokojený. Hlavně s druhým poločasem. Hráli ve velké intenzitě, mělo to kvalitu.

Po minulém derby (3:3) jste podruhé za sebou nevyhráli. Jakou reakci od týmu očekáváte? Ve středu máte doma Plzeň.

Abych řekl pravdu, takhle bezprostředně po zápase nevím. Nemělo by to na nás mít vliv. Ne vždycky získáte tolik bodů, kolik byste si přáli. Já se dívám především na výkony. Proti Slavii jsme prohrávali a ukázali sebevědomí. Na Slovácku jsme to měli opravdu těžké.

Ale s výjimkou dvou situací v úvodu jste domácí do ničeho nepustili. Není remíza málo?

Loni tady Sparta prohrála, teď máme bod. Tady to jsou opravdu hodně složité zápasy. Slovácko si toho moc nevytvořilo, držení míče necelých třicet procent, možná mělo tři čtyři situace k ohrožení naší brány. My jsme z našich šancí nevytěžili tolik, aby to stačilo na tři body. Někdy proti vám stojí dobrý gólman, někdy tyče, břevna. Musíme se dívat na malé detaily, jak líp a častěji trefit branku. Měli jsme přes deset střel, ale jen tři na bránu. Budu se snažit do dalších zápasů chlapce nabudit. Kromě úvodní půlhodiny hráli opravdu dobře.

Úvod se vám nepovedl, musel jste něco změnit?

Hlavním důvodem byl výkon Slovácka. Hrálo velmi kompaktně, organizovaně, v pěti vzadu a pro nás bylo těžké se do nich dostat. Nebyl tam vůbec žádný prostor a my si nevěděli rady s tím, jak ten blok překonat. Na hřišti jsme udělali spoustu špatných rozhodnutích, abychom tu jejich kompaktnost rozbili. Pak jsme se zlepšili a měli šance.

Špatným rozhodnutím se zdálo i střídání Haraslína a jeho nahrazení Mabilem. Co vás k tomu vedlo?

Na Haraslínovi se začala projevovat únava, chyběla mu intenzita. O střídání jsme byl rozhodnutý ještě předtím, než na něj byla penalta.

Dobře, ale Mabil opět nepřesvědčil.

Je to hráč, který nám může pomoci. Pravda, výsledek jeho práce by mohl být lepší, ale na konci utkání se dostal do šance. Kdyby k tomu přidal trochu víc kvality, měl víc štěstí, mohl rozhodnout o třech bodech. Až dá gól, získá větší sebevědomí. To teď není na úrovni, které by potřeboval. Potom tam měl centry do vápna, snažil se, podporoval tým.

Kvůli zranění jste neměl k dispozici Čvančaru. Bylo znát, že jeho přínos pro tým chyběl? Souhlasíte, že za útočnou trojkou Čvančara, Kuchta, Haraslín je pak mezera?

Možná je to jen jednoduchá domněnka. Nevíme, jaká čísla by měli ostatní, pokud by dostávali větší minutáž. Nevíme, jak by byli produktivní, kdyby Karabec, Minčev toho odehráli víc. Jsme rádi za čísla, která Čvančara má. Dali jsme důvěru Adamovi, od začátku nehrál dlouho a proto to měl těžké. A navíc na Slovácku, které mu nedalo prostor. V poslední době dobře trénoval, měl dobré momenty za béčko.