Slovácko - Sparta 1:1, odrazy od břeven hrály pro domácí, vyrovnal Krejčí

Sparta neprohrála ani v patnáctém utkání, v nichž ztratila jen šest bodů za remízy v Olomouci (1:1), před týdnem doma se Slavií (3:3) a v sobotu na Slovácku.

Pokud Slavia ve večerním duelu porazí Bohemians, Spartu o skóre přeskočí. Pro Spartu už bude do konce základní části hodně složité, aby se před rivala zase dostala a v nadstavbě se derby hrálo u ní na Letné.

Na Slovácku neuspěla potřetí za sebou, po dvou porážkách včetně loňského finále poháru však bere aspoň bod.

„Byl jsem zklamaný z našeho úvodu, hráli jsme pomalu. Přesto jsme si vytvářeli šance. V takovém zápase, když proti vám stojí kvalitní soupeř, je musíte proměnit. Na Slovácku je to vždycky těžké,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske.

Sparťané neodehráli úplně špatný zápas, ale ve skóre dlouho ztráceli.

Měli přes sedmdesát procent držení míče, trefili tyč, břevno a vytvořili si i další možnosti, aby prohrávali po vlastním gólu brankáře Kováře.

Pro mladého gólmana to byl nešťastný moment, Juroška se prosadil přes Vitíka, trefil centr Mihálika do břevna, od kterého se míč odrazil do zad zasahujícího brankáře a za čáru.

Slovácku vyšla jedna z mála akcí, mělo slušný začátek. V první příležitosti se Juroška tísněn Sörensenem neprosadil, v další se už radoval. Jedenadvacetiletý záložník hrál dvanáctý ligový zápas a dal první gól.

Sparťané se přes urputnou defenzívu těžko prosazovali, ale i tak si za poločas vytvořili tři velké šance. Jenže útočník Kuchta, který v předchozích zápasech skóroval na potkání, v zakončení selhával podobně jako před týdnem v derby.

Chyběl mu tradiční parťák Čvančara, který se zranil v týdnu na tréninku. Možná i proto se sparťané gólově dlouho prosadit nemohli. Jeho zástupce Karabec byl vidět málo. I on mohl dát gól, ale jeho střelu v závěru půle domácí brankář Nguyen kryl.

Po přestávce hosté soupeře přitlačili do jeho vápna, Kuchta střílel z dobré pozice už po pár sekundách. Vedle. Haraslín se ve vápně zbavil protihráče kličkou, jeho obstřel Nguyen vystihl.

Sparťané postrádali víc křídelních akcí, především pak jejich řešení. Pro Wiesnera je pořád těžko řešitelné, aby dal pár dobrých centrů za sebou.

Domácí odkopávali, bránili se, ale postupně se z tlaku vymanili. A když získali míč na soupeřově polovině, snažili se zahrozit, akci zakončit. Kovář však spíš sbíral dlouhé míče a rozehrával, než aby si zachytal.

Sparťanská hra postupně trpěla nepřesnostmi, ale v tu chvíli se povedla kolmice Zelenému na Haraslína, kterého ve skluzu podrazil Sinjavskij, byť zahrál i míčem. Sporný moment.

Sudí Berka po krátkém váhání odpískal penaltu. Pokutový kop kapitán Krejčí s přehledem proměnil, dal svůj desátý ligový gól sezony ve třináctém utkání. Na stopera unikátní bilance.

Do konce zápase chybělo dvacet minut i s nastavením, ale Sparta na druhý gól neměla.

Úletem kouče Priskeho bylo střídání Mabila, který nahradil aktivního Haraslína. Australský křídelník byl v několikátém zápase opět mimo hru.

Své nedobré vystoupení korunoval ve čtvrté minutě nastavení, když měl nalito v malém vápně, ale z úhlu trefil jen boční síť. Chytil se za hlavu stejně jako stovky hostujících fanoušků.

„Jsme rádi, že jsme Spartě vzali body. Měli jsme i trochu štěstí, to proti Spartě potřebujete. Něco pochytal Nguyen. Nezvládli jsme tam jednu situace, neměli jsme na hřišti Reinberka a Sinkavskij si to tam nepohlídal,“ řekl domácí kouč Martin Svědík.

Slovácko zůstalo páté, na čtvrté Bohemians, kteří drží pohárovou příčku a večer hrají na Slavii, ztrácí dva body. „Podívám se na fotbal, samozřejmě s Jindrou Trpišovským se dobře znám, takže budu rád, když to slávisté zvládnout,“ poznamenal Svědík.